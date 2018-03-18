李敖過世 宋楚瑜：大師形影永在我心中

2018-03-18 16:50

〔記者林良昇／台北報導〕作家李敖過世，親民黨主席宋楚瑜今在臉書發文表示，李敖俠骨柔腸，看破藍綠惡鬥，是中國知識份子的另類典型，兩人也是莫逆之交，不論身在何方，「大師形影，永遠在我心中。」

宋楚瑜表示，李敖走了，捧著其親刻送的一方印章，久久不能自已。宋說，很少人知道李敖會刻印，一方印石，代表朋友間的相知相惜，如金石般永恆不滅。

宋楚瑜回憶，他與李敖相識是在新聞局局長任內，李所辦的雜誌被警總查禁，新聞局幫助他開放重新登記。而後是在他任省長時，李發動為慰安婦募款，他呼應了此事，幫了點忙，開始有更多的互動。

宋楚瑜說，2000年大選時他是總統候選人，李敖代表新黨也成為總統候選人，但他與李沒有直接對壘，李甚至在最後階段公開呼籲支持者將票投給他。此後，兩人建立了情誼，每年總要見個2、3次面，過年時也會走動走動，暢言國是，談古論今，李敖有很多史料，宋也喜歡歷史，很是契合。

宋楚瑜表示，李敖擔任立委時，與他同樣反對凱子軍購。李認為台灣是幫美國守大門，哪有道理還要花大錢跟美國買不適合的武器？紀德艦吃水重，對台灣並不適合，神盾艦才比合乎我們的需要。在這個事上，李敖、顧崇廉與他都有相同的看法：台灣是個獨立自主的國家，不該向任何人盲目的一面倒。

宋楚瑜指出，2005年市長選舉，李敖因為看破藍綠惡鬥，也對國民黨的無情無義了然於胸，在他選舉失利、宣布退出政治時，李敖寫了一封信來，勸慰鼓勵不可退出台灣政治。宋楚瑜猶記那時是他從政以來，心情最低落之時。雪中送炭的，才是真朋友，他對李敖的俠士之風，感念不忘。

宋楚瑜說，李敖是中國知識份子的另類典型。有人說李敖狂，但李自有一套狂的道理。經史子集，博聞強記；查找資料，無出其右；打抱不平，挑戰權威，被關被罵，毫無所懼。「儒以文亂法，俠以武犯禁」，法家最討厭的兩件事，李一枝筆全掃過了。一生從不站邊靠派，但無時無刻必定站住個「理」字，以筆為矛，直指核心，戳穿一切虛假，不論你有多大的勢力，多少的徒眾，「橫眉冷對千夫指，俯首甘為孺子牛」，特立獨行，卻更見知識份子的風骨。

宋楚瑜說，他們本來是在政治的對立面，時勢移轉，卻成為莫逆之交。多次促膝長談，相見恨晚。2000年3月18日，他們在不同的總部看著總統選舉開票，而2018年3月18日，卻須黯然遙送大師遠行。人生無常，悲歡離合，嘆息不已。

宋楚瑜說：「李敖吾兄，亦師亦友，俠骨柔腸，嘴利心軟，快意人生，瀟灑來去，不論您身在何方？大師形影，永遠在我心中！」