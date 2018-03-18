「盜帥」林易增、民進黨立院黨團幹事長何欣純力挺鳳山新人林智鴻

「盜帥」林易增陪同鳳山新人林智鴻掃街拜票。（記者陳文嬋翻攝）

2018-03-18 17:22

〔記者陳文嬋／高雄報導〕民進黨高市議員初選倒數計時，「盜帥」林易增、民進黨立院黨團幹事長何欣純今力挺鳳山新人林智鴻，陪同他搭乘車隊掃街拜票，獲得民眾熱情回應。

民進黨籍鳳山市議員參選人林智鴻繼立委趙天麟陪伴鳳山車隊掃街後，今獲前職棒選手「盜帥」林易增及民進黨立院黨團幹事長何欣純支持，2人分別來自體壇與政壇的優秀專業前輩，百忙之中特於選前「超級星期天」，陪同「職人挺智鴻，車隊大掃街」。

從台中特地南下高雄陪同掃街的何欣純表示，過去在她辦公室任職的助理去年嫁給林智鴻，看著自己的「好幫手」成為林智鴻的「好牽手」，再看這位「女婿」從市府專業幕僚，半年多前毅然辭官參選，努力為鳳山市民打拚，讓她刮目相看，笑稱前助理眼光好「沒嫁錯人」。

何欣純還提到，過去自己在選區鍥而不捨地監督，改造台中大里的母親之河「旱溪」，所以她看到林智鴻推動鳳山溪整治改造，覺得兩人都對家園有一致的使命，要透過環境品質提升讓市民能夠安居，因此她高度肯定林智鴻。

康寧大學棒球隊總教練的「盜帥」林易增，16日才在台中帶領球隊奪得全國大專棒球聯賽第一名，他帶著勝利喜氣，今陪同林智鴻掃遍鳳山市區，林易增打趣套用經典廣告詞「我金憨慢講話，但是林智鴻敢大聲講話，又很實在，會是為民發聲的年輕好議員」，向市民推薦林智鴻。

林易增說，林智鴻過去推動體育處升格，並主張要增加體育預算，令他非常認同，他相信讓熱愛運動的林智鴻進入議會，協助推動基層運動與各級賽事，將使高雄成為更加健康的城市。

何欣純與林易增都推薦林智鴻是專業好人才，呼籲鳳山市民給專業優質的新世代一個機會，把林智鴻送進市議會。