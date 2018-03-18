料理客家便當 徐國勇盼翻轉新竹縣

行政院發言人徐國勇、民進黨發言人鄭朝方，今天與在地青年一同示範桔醬義大利麵，分享文化創新的理念。（記者廖雪茹攝）

2018-03-18 16:02

〔記者廖雪茹／新竹報導〕行政院長發言人徐國勇今天到新竹縣出席「尋味‧台三線‧新竹縣─客家便當返鄉」活動時，針對民進黨年底選舉，他表示民進黨有最優秀的人才在等著，由中央黨部做最後決定、徵召，「徵召出來的人選，我們一定都會團結、全力支持」，希望能夠翻轉新竹縣。

徐國勇表示，新竹縣科技城將不是夢想，因為新竹縣保留很多傳統元素，加上前瞻計畫的軌道建設將新竹縣市連結起來，軌道建設有一半以上在新竹縣，將新竹縣傳統元素與現代結合，科技城就會實現。除了科技城，新竹縣也是浪漫台三線政策的重點區域。

對於媒體提問新竹縣長人選，徐國勇說，民進黨客家事務部任鄭朝方是一個很好的人才，有些地方需要年輕創意與傳統元素結合，鄭朝方與其他人都是好人選，不過最後還是要由中央黨部決定。

鄭朝方則說，他在竹東出生長大，與現場的青年們一樣，想用自己小小的力量為新竹、客家來付出。不過，新竹縣的環境並不利於青年實踐自己的夢想，因此新世代的問題必須由新世代解決，就如同客家便當的精神，把客家料理中最香的部分保留下來。

今天的活動，在新竹縣竹東文創藝術村「一起灶」空間舉辦，會中邀請「一起灶」創辦人黃瑞仁，以及「阿金姐桔醬」二代接班人彭巧嫻分享在地方耕耘的經驗。徐國勇、鄭朝方與客家便當技職學員羅世超，一起動手料理客家小炒義大利麵，最後淋上桔子美乃滋醬，看起來創意又美味。