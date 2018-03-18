純屬巧合！ 陳明通與中國涉台人事同天上任

陸委會新任主委陳明通明天上任，恰巧與中國涉台人事同天上任。（資料照）

2018-03-18 15:34

〔記者鍾麗華／台北報導〕陸委會新任主委陳明通19日上任，巧合的是，中國人大會議明天議程是決定國務副總理、國務委員與各部委人選，照慣例也會宣布國台辦人事，預計將由劉結一將接國台辦主任。

林中斌：陳明通是民進黨裡最瞭解中國的學者

前陸委會副主委林中斌表示，他與陳明通曾在2000至2002年在陸委會共事，而陳在陸委會副主委任內，曾到對岸去過30多次，就他瞭解，陳對未來兩岸看法非常務實，與外面的印象截然不同。陳明通堪稱是民進黨裡最瞭解中國的學者。

林中斌說，雖然陳在前年政黨輪替沒有入閣，但也一直提供執政團隊的兩岸政策與建議，並提各種評估。他的消息來源告訴他，陳在19大前曾給總統蔡英文一份報告，百分之百完全預測7名中國政治局常委，這非常不簡單。而陳明通對兩岸談判有個研究團隊，有一些想法與規劃、準備，陳也一直在琢磨這個問題。

不過，他也提醒陳明通，中國對台政策是長期規劃，從去年12月底，有人在台北、桃園、宜蘭等地，陸續看到穿著中國制服的小學生，在台灣的小學進行交流，這不像是零零星星的個案，而是縝密的規劃，如果他們的對象是小學五年級的學生，到了2049年、中共建政100年時，他們已41歲。

林中斌說，中國不僅針對大學生、中學生拉攏，甚至已針對小學生，這是多麼長期的規劃，但我們的兩岸政策是否也有前瞻性的長期規劃？中國促統、軟的一手已經翻天覆地過來，台灣是否已準備好了？