府城228紀念公園碑文 他們批空洞、乏善可陳

市議員李文正（右）及民進黨市議員參選人李啟維（左）質疑府城二二八碑文內容空洞乏善可陳。（記者蔡文居攝）

2018-03-18 15:47

〔記者蔡文居／台南報導〕位於南市府永華政中心南島路西側，建立於1994年的台南市228紀念公園，民進黨市議員李文正及民進黨市議員參選人李啟維今天質疑碑文內容空洞乏善可陳，根本敷衍了事，呼籲市府應該在明年228紀念日之前完成碑文的忠實呈現，如此才對得起在228犧牲的先賢先烈，紀念228也才有意義。

民政局陳局長表示，他會來了解碑文的詳細內容，看是否有檢討的必要。

市議員李文正表示，很多老一輩的民眾，每年參加228紀念活動的時候，每看到228的碑文都搖頭嘆息，在去年的時候他就有建議台南市政府，應儘速針對228紀念碑碑文做一個完整的記載，可是228又過去了，紀念碑文還是毫無改變，他認為紀念228最好的方式就是把歷史忠實呈現。

李啟維表示，當時在白色恐怖的時代或許有其時空背景，可是隨著政治的發展，228的歷史檔案也都一直在浮現，其中台南市也有很多過去不為人知228可歌可泣的歷史，這些寶貴的資料如果能完整的寫在碑文上面，對犧牲的前輩才有交代之外，也可以讓大家更了解228發生的真正原因，如此才能記取教訓避免悲劇的再發生，所以碑文的重寫應盡速完成，不能推託拉。

台南市228紀念碑的碑文，記載建碑緣由。（記者蔡文居攝）