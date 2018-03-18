李敖逝世妻兒陪伴在旁 兒：不辦任何活動、一切從簡

作家李敖因罹患腦瘤，18日病逝於台北榮總，李敖之子李戡（右）在榮總神經醫學中心主任王署君（左）陪同下，說明生前就醫情況，並感謝各界關心。（記者張嘉明攝）

2018-03-18 14:54

〔記者林惠琴／台北報導〕知名作家李敖今日上午於台北榮總逝世，他的兒子李戡表示，父親已安詳離開，其和母親都在旁陪伴，感謝醫療團隊與這段時間關心的朋友，後續安排將照父親意願、一貫作風，不舉行告別式、追思會等任何活動，一切從簡。

李戡指出，去年曾有幾次關於父親狀況不佳的傳聞，但當時仍可與人溝通、意識清楚，像是從去年5月情況很危急那一次，到如今約1年的時間，父子之間有很多交流，只是現在自己心情沉痛，想要好好休息、陪伴母親，過一段時間再與大家分享。

李戡強調，父親一直是堅強、樂觀的人，也不怕任何痛苦，並從未干涉醫師做任何治療，全部相信醫師判斷。

台北榮總神經醫學中心主任王署君表示，李敖是在2015年7月因行動不便到院診斷為腦幹腫瘤，由於腫瘤在腦幹，也是生命中區，因此採取保守療法、不會開刀，過程變化並不大，只是這幾年有一些併發症、幾次入院，也使用過標靶治療、情況不錯，但到了今年，情況仍惡化，經與家屬溝通後，決定採安寧照護、不做插管的維生治療。

王署君指出，李敖是生命鬥士，溝通上總是持正面態度談疾病，在意識尚清楚時，都還會與醫護人員開玩笑，是這1、2個月意識開始變得不清楚，以腦幹腫瘤來說，他算久的了。

王署君解釋，人類腦子是固定容量，外面有腦殼，當你長了一個腫瘤，腦壓上升，就會有水腦狀況，可以存活持續多久，從幾個月到幾年都有，要視個案而定，每個人的狀況不同。

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