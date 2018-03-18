台男涉嫌殺人遭國際刑警組織通緝 入境韓國遭逮捕留置

外交部今天表示，於接獲內政部移民署通知後，即請我駐溫哥華辦事處進洽加方，瞭解本案相關情形及後續本案雙方聯繫協調事宜。（資料照）

2018-03-18 15:11

〔記者呂伊萱／台北報導〕41歲翁姓台人前天（16）入境韓國遭逮捕。外交部今天表示，該國人曾在加拿大涉嫌殺人，遭國際刑警組織（Interpol）通緝，因此遭韓警逮捕。外交部並表示，正會同警政署、移民署與法務部處理該案，確保國人基本權益。

台灣籍翁姓男子於2006年因開槍殺害1名中國留學生，並造成另一名中國學生受傷，涉嫌謀殺，案情疑與幫派買賣糾紛有關；加拿大皇家騎警向翁男發布通緝令，加拿大警方後並向Interpol提出通緝要求，並獲登錄在案。

翁男於本月16日赴韓國旅遊，由於翁男為韓國拒絕入境的對象，於入境後遭韓國警方逮捕，目前被留置在韓國移民單位。

外交部今天表示，於接獲內政部移民署通知後，即請我駐溫哥華辦事處進洽加方，瞭解本案相關情形及後續本案雙方聯繫協調事宜；外交部也說，韓方將在3月19日（星期一）決定遣返與否。

外交部說明，正會同內政部警政署、移民署與法務部積極協處本案，並已訓令駐韓國代表處續積極聯繫韓國境管及檢調單位處理，適時前往探視，並確保我涉案國人基本權益。