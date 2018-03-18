「頭牙｣土地公生日 林佳龍祈福

農曆2月2日，被稱為「頭牙」，也是土地公的生日，市長林佳龍也前往惠來里福德祠向土地公祝壽。（圖由台中市政府提供）

2018-03-18 14:47

〔記者黃鐘山／台中報導〕農曆2月初2土地公生日，是傳統民俗節日「頭牙｣，市長林佳龍今天前往市政大樓旁的惠來里福德祠向土地公祝壽，並說台中市正處大建設階段，市府與福德祠位處同一里，祈求土地公護佑風調雨順、國泰民安，市民安康樂利。

林佳龍說，今天大家來敬拜，福德正神一定會保佑大家、有求必應。新的一年狗年旺旺，平安健康賺大錢；台中市作為宜居城市，無論是在治安、交通、水利、環境、社會福利、托幼托老等相關建設與政策，都要讓市民獲得最好的照顧。

台中市目前已是台灣第二大城，市容景觀與發展也愈來愈現代化，像是柳川、綠川的成功整治，帶動舊城新生，相信許多老台中人內心都相當高興，年輕人也踴躍前往打卡。

林佳龍指出，市政除由市府與市民共同努力，土地公等在地信仰也像里長、市長一樣，保佑市民，護佑城市有良好發展，祈求福德正神保佑市民更幸福美滿。

民政局長周永鴻表示，台灣習俗每逢農曆初2和16日，都會祭拜土地公稱為「做牙」，農曆年過後的第1次做牙，也就是農曆2月2日，被稱為「頭牙」，也是土地公的生日，這天深受民眾重視，所以土地公廟香火也會格外鼎盛。為響應環保，也呼籲祭祀時秉持「燒一炷心香、不燒紙錢、守護清淨」的精神，向土地公上香獻禮。