都好強！侯友宜跑7K馬拉松 周錫瑋35下伏地挺身

侯友宜連12年參加萬金石7公里快樂馬賽程。（侯友宜辦公室提供）

2018-03-18 13:45

〔記者何玉華／新北報導〕前新北市副市長侯友宜今天一早照往例參加了萬金石7公里的快樂馬拉松，成績49分鐘，比去年多了6分鐘；黨內初選對手周錫瑋也不惶多讓，在媒體的要求下，當場示範35下伏地挺身，起身後臉不紅氣不喘，仍侃侃而談。

侯友宜在到新北市服務前，已經參加萬金石快樂馬，至今已參加第12次；今天他照例參加7公里快樂馬，一路上民眾熱情擊掌，在補給站巧遇為跑者打氣的新北市長朱立倫，兩人也熱情擊掌。

侯友宜今年成績49分鐘，比去年多了6分鐘。侯友宜說，今年民眾太熱情，讓他忍不住好幾次停下來跟大家拍照，雖然比去年慢了一些，但是跑的很開心。

侯友宜說，今年是他第12年參加萬金石馬拉松，可以說陪著萬金石從一開始跑到現在的銀標章，未來有機會當選市長，一定會積極爭取金標章。

周錫瑋在政策中心辦公室談能源政策，媒體提到萬金石馬拉松，周錫瑋說，做一個新北市長，體力要好，體力包括心肺功能跟全身肌肉的功能，他每天都跑10公里以上跑步機跟重力訓練，還有伏地挺身，最後在媒體要求下，當場示範了35下，起身後還秀出手臂上的肌肉。

不過，周錫瑋強調，作為新北市的市長，不只體力要好、腦力也要好，所以每天都要在學習這個城市未來發展需要的專業，包括環保、國際化、經濟、教育等等所有的項目。

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侯友宜連12年參加萬金石7公里快樂馬賽程，沿途多次忍不住停下來與民眾合影。（侯友宜辦公室提供）

周錫瑋應媒體要求在辦公室示範伏地挺身。（記者何玉華攝）