《北京法源寺》無緣諾貝爾獎 李敖譙：評審中文造詣差

李敖生前許多著作，包括改編成舞台劇的《北京法源寺》。（資料照）

2018-03-18 14:38

〔即時新聞／綜合報導〕政治評論家李敖於今早10時59分病逝，享壽83歲。外界對他的印象不外乎就是「好訟成性」。但他本業是作家，筆下作品種類多元，像是政治著作《蔣介石研究文集》、自傳《李敖快意恩仇錄》，其中改編成舞台劇的《北京法源寺》，還曾獲得諾貝爾文學獎提名。

根據《ETtoday》報導，《北京法源寺》是李敖於1972年入獄時所構思的作品，1976年出獄後他開始寫作，歷時15年才完成這部長篇小說。故事以北京城法源寺為背景，描述從1898年戊戌變法到1911年辛亥革命前後，康有為、梁啓超、譚嗣同、大刀王五等中國志士為振興所做出的努力及運動。

《北京法源寺》還曾被提名諾貝爾文學獎，可惜最後沒能得獎，對此李敖感到不悅，批評「評審不公，對中文理解程度不夠」。但文學界評價其故事跳躍、不完整，諷刺「不如讀論文」；作家楊照也曾評述，「滿紙議論，既無情節也少有戲劇起伏，讀完只覺頭痛和失望」。

《北京法源寺》在2015年被改編成舞台劇，陸續在北京、上海、香港等地巡迴演出，觀眾評價一樣兩極。正面評價如「愛國情操與時代無奈感交織成了精采史詩」，討厭的則認為「一大串陳述，看完只覺得冗贅又勞累」。儘管有不少批評，李敖對這部作品是相當喜愛，他在後記高傲表示「《北京法源寺》中的史事人物，都以歷史考證為底子，其精確度遠駕歷史教授們之上」。