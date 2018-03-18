「吵架王」李敖好訟成性 一生出庭超過300次

2018-03-18 13:17

〔即時新聞／綜合報導〕今日上午10點59分政治評論家李敖在榮總醫院過世，享壽83歲。人稱「大師」的李敖，他批評超過3000人，出庭訴訟多達300次，李敖曾自述：「這一生當中，罵過很多人，傷過很多人；仇敵無數，朋友不多。」。

綜合媒體報導，傳言李敖是法庭上的常勝軍，一般人與他打官司多半和解了事。不過，他自曾經笑著表示，「我打官司輸的機率還是很高，不過，重要的是過程，而不是結果，整個訴訟過程，其實是很有趣的。」「在過程裡，我可以公開羞辱你，是另一種勝利，也是享受。」「打官司有提神醒腦的效果」。

李敖的長女李文也不遑多讓，只能用青出於藍，更勝於藍來形容。她曾在7年內，投訴大小事多達1千多次，被中國媒體封為「投訴女王」。最經典一次爭議風波，為去年她返台居住，批評台灣舊了、窮了、沒活力了，「台北很多地方連大陸的三線城市都不如」，引發議論。

至於李敖小兒子李戡，李敖生前曾表示：「兒子比我可怕。」7年前李戡棄台大轉念北京大學經濟學系，後到美國華盛頓大學攻讀碩士，24歲又錄取哈佛大學政治學博士班。李戡以中國人自居，對台灣教育多有批評，曾痛批台灣教育制度「老是教台灣的三流文學」，姊弟倆都有承襲到父親李敖的大砲之風。