李敖辭世 最後親筆信曝光「見證我人生的謝幕」

2018-03-18 12:43

〔即時新聞／綜合報導〕政治評論家李敖今天上午10時59分仙逝，享壽83歲，家屬透過台北榮總醫院發布過世的新聞稿，表示李敖安然離世。

李敖去年5月被診斷出罹患腦瘤，他也曾在去年6月透過中國電視節目《再見李敖》，由該節目播出的預告中可見，他特此寫了一封公開的親筆信，向家人、朋友、仇人好好道別。

李敖在信中寫道，「我這一生當中，罵過很多人，傷過很多人；仇敵無數，朋友不多。醫生告訴我：你最多還能活3年，有什麼想做、想幹的，抓緊！」，透露會將這次見面，理解成「人生中最後一次會面」，「再見李敖」及此之後，再無相見。

信的最後，李敖感嘆自己告別中媒已近10年，想透過這些影片，「讓大家再一次見到我、認識不一樣的我，見證我人生的謝幕」。

該節目原預計會請陳文茜、宋楚瑜和前妻胡茵夢擔任來賓，但他在節目預告推出半年後病逝，節目是否照原訂計畫播出，尚待確認。

李敖親筆信全文

致我的家人、友人、仇人：

你們好，我是李敖，今年83歲。年初，我被查出來罹患腦瘤，現在剛做完放射性治療。現在每天要吃六粒類固醇，所以身體裡面變得像一個戰場，最近又感染二次急性肺炎住院，我很痛苦，好像地獄離我並不遠了。

我這一生當中，罵過很多人，傷過很多人；仇敵無數，朋友不多。醫生告訴我：你最多還能活三年，有什麼想做、想幹的，抓緊！

我就想，在這最後的時間裡，除了把《李敖大全集》加編41-85本的目標之外，就想和我的家人，友人，仇人再見一面做個告別，你們可以理解成這是我們人生中最後一次會面，"再見李敖”及此之後，再無相見。

因為是最後一面，所以我希望這次會面是真誠，坦白的。不僅有我們如何相識，如何相知，更要有我們如何相愛又相殺。 對於來賓，我會對你說實話；我也想你能對我講真話，言者無罪，聞者足戒。 或許我們之前有很多殘酷的鬥爭，但或許我們之前也有很多美好的回憶；我希望通過這次會面，能讓我們都不留遺憾。不留遺憾，這是我對你的承諾，也是我對你的期盼。

對於來賓，不管你們身在哪裡，我都會給你們手寫一封邀請信。邀請你來台北，來我書房，我們可以一起吃一頓飯，合一張影，我會帶你去看可愛的貓，我會全程記錄我們最後一面的相會，一方面是留作你我紀念，另一方面也滿足我的一點私心：告別大陸媒體近10年了，我想通過這些影片，讓大家再一次見到我，再一次認識不一樣的我，見證我人生的謝幕。 謝謝各位！