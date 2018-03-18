李敖上午10時59分過世 享壽83歲

李敖與兒子合照。（翻攝自微博）

2018-03-18 11:41

〔即時新聞／綜合報導〕83歲政治評論家李敖今天上午10時59分仙逝，享壽83歲，家屬透過台北榮總醫院發布過世的新聞稿，指李敖安詳離世。

李敖家屬透過台北榮總醫院發布李敖過世的新聞稿，文中透露李敖求生意志強烈，接連度過難關，但近日病況轉危，在今天上午10點59分安然離世，與世長辭，享壽83歲，家屬也感謝各界的關心。

李敖這一年多來身體狀況不佳，去年2月透露長腦瘤，兒子後來也坦承父親在「鬼門關前走一遭」，李敖因此消瘦許多，陳文茜去年底曾說，不捨李敖無法說話寫字，甚至還為此難過哭了幾次。

今年1月，資深媒體人粘嫦鈺在臉書烏龍爆料李敖病逝於台大醫院，遭李敖經紀人鄭乃嘉駁斥「消息不實」，此舉也惹怒李敖的長女李文，在該篇PO文下方留言痛罵，粘嫦鈺得知烏龍爆料後，立刻將文刪除，並PO文致歉。

上個月初，李敖在微博曬出黑白照，宣傳自己的新書，不少網友、粉絲看到都相當興奮，覺得李敖還能發文應該是病情好轉，也紛紛替他祈禱早日康復。

家屬透過北榮發布新聞稿

李先生於104年7月因步態不穩至本院求診，經診斷為腦幹腫瘤，在台北榮總醫療團隊的努力下，接連度過難關，也見證了李先生堅強的求生意志。

另於106年4月2日住院，亦順利於同年8月9日出院。

去年（106年）10月1日，李先生再度因肺炎入院，治療後感染病況穩定。然其後腦部磁振造影發現，原先疾病有惡化趨勢，考量李先生年事已高等身體狀況，因而採取保守支持治療。

自11月初起，開始投與標靶藥物治療後，病況漸為好轉。但今年1月底起，標靶藥效漸失，病況急速惡化，雖肺部感染在投藥後趨穩，然電腦斷層顯現腦瘤病況惡化合併水腦加劇。近日來病況轉危，李先生於107年3月18日上午10點59分安然離世，與世長辭，享壽 83 歲。

家屬感謝各界的關心與慰問，銘感五內，現因後事處理在即，諸多事務急需辦理，謹先跟各位親朋好友、媒體先進說明到此。