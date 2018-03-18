立委、家長與學生助陣 力挺張豐藤為地方「爭氣」

高市文府國中、小家長會與學生，獻花感謝張豐藤長期為環保發聲（記者王榮祥攝）

2018-03-18 11:28

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市文府國中、小家長會與學生，今前往高市議員張豐藤服務處獻花致意，感謝他長期為改善空氣品質所做努力、為地方「爭氣」﹔立委莊瑞雄、管碧玲也全力相挺，呼籲左營、楠梓鄉親支持議會唯一的環保博士。

民進黨高市議員黨內初選，左營、楠梓選區有7人登記爭取4席、含1席婦女保障，面對多位來勢洶洶的新人，現任優質議員也倍感壓力、疾呼搶救。

專程跨區相挺的莊瑞雄表示，張豐藤當過高市環保局長、環保署副署長，長期在高市議會為環保發聲，堪稱議員中的佼佼者﹔他很難想像這樣一位優質議員，初選時會陷入苦戰﹖所以特別跨區來加油。

莊瑞雄強調，民代不只要為民服務，也要在城市發展、政策提出、監督市府等層面出力，張豐藤就是這樣全方位的議員，尤其他對許多政策與問題契而不捨，又例如他監督東南水泥議題的執著，都讓人佩服。

連續兩天為張豐藤站台的管碧玲指出，張豐藤對地方、對生態環保的用心，相信各界都看得見，呼籲鄉親支持張豐藤為高雄爭氣。

文府國小家長會與學生，今特別到場獻花為張豐藤打氣，感謝他為社區、學校、師生所做的一切。

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