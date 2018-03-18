評川普簽台灣旅行法 學者：像是在「打老共」

美國總統川普簽署台灣旅行法，學者對此分析，認為此舉像是川普在「打老共」。（美聯社）

2018-03-18 11:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普簽署台灣旅行法，學者對此分析，認為此舉像是川普在「打老共」，另有學者認為，川普藉此向美國國會示好。

《中央社》報導，政大國際事務學院名譽教授丁樹範表示，川普簽署台灣旅行法，像是在「打老共」，簽了之後讓中國「自己看著辦」。至於台灣旅行法如何執行，他認為這需要看川普如何衡量。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正則認為，川普有意藉此表達尊重國會，或是向國會示好。黃介正也提到，川普無視中國立場仍簽台灣旅行法，是因為美國行政部門在執行台灣旅行法上，有很多裁量空間，並不是一簽署就會造成重大外交危機。

黃介正對於美台關係未來的發展認為，美國行政部門會小心謹慎、逐步改善和加強台美關係，台灣仍是「好用的一張牌」。他也預期，美台雙方會在符合雙方利益的情況下加強雙邊交流。

另外，針對川普撤換國務卿提勒森（Rex Tillerson），提名中央情報局長蓬佩奧（Mike Pompeo）接任，丁樹範認為雖然蓬佩奧立場反中，看起來對台灣是個機會，但事實上不一定會是如此，因為美國可能因他上任介入更多國際衝突，注意力從中國轉移到中東等地區。