查諷扁舞台劇 陳師孟本週南下約談阿扁

2018-03-18 10:00

〔記者鍾麗華／台北報導〕2009年司法節慶祝大會上，檢察官編演前總統陳水扁遭收押的舞台劇，監委陳師孟上任後展開調查。據了解，陳師孟本週將與調查官南下高雄拜訪阿扁， 讓阿扁說明當時的遭遇與屈辱。

對於南下拜訪阿扁的確切日期，陳師孟表示，他不方便透露，因為監察院規定不宜對外公佈。據悉，時間點應該在20日前。除阿扁外，陳師孟也會約談當時的法務部長王清峰、編導該舞台劇的前北檢主任檢察官慶啟人，以及參與表演的檢察官和台下的觀眾。

陳師孟認為，監委與法官並不一樣，監委面對陳情案時，應該不是站在中立的立場，而是站在陳情人這邊。所以，他查每個案子，最先要拜訪的，都是案子的受害者，包括阿扁與偵辦前總統馬英九特別費案的檢察官侯寬仁，而他已在13日拜訪侯寬仁。

陳師孟引日本文學家村上春樹在領取耶路撒冷文學獎時所說的，「在高大堅硬的牆和雞蛋之間，無論高牆是多麼正確，雞蛋是多麼錯誤，我永遠站在雞蛋這一邊。」

陳師孟解釋，監委面對的陳情人都是「雞蛋」，陳情人要面對強大的司法體制， 希望對司法不公平的裁判抗議，所以他們像雞蛋一樣砸向高牆，監委應站在雞蛋、陳情人的立場 。

陳師孟也強調，「凡是陳情人的陳情書中，我能找到任何一點點對他們有利的論述與事實，我都會盡量把他放大 、盡量提出來幫他們爭取。」