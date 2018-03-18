突領表打亂藍營北市布局 傳吳敦義急電痛罵韓國瑜

韓國瑜日前突然現身國民黨台北市黨部，領取台北市長初選登記表，引發國民黨內譁然。（資料照）

2018-03-18 09:56

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨高雄市黨部主委韓國瑜日前突然現身國民黨台北市黨部，領取台北市長初選登記表，引發國民黨內譁然。據傳國民黨主席吳敦義對此感到相當「錯愕、不悅」，親自急電給韓國瑜進行危機處理，還將韓訓斥了一番。

根據《上報》報導，韓國瑜15日北上，特地拜會身兼中央提名協調小組成員的國民黨副主席郝龍斌，與郝討論高雄市選情狀況，當時郝龍斌向韓國瑜強調黨中央會全力協助他出征高雄市長。郝韓會面過程中，兩人從頭到尾都未談到台北市長選情，不料隔天下午韓國瑜就現身台北市黨部領表，引起黨部一陣混亂。

黨內知情人士表示，韓國瑜的資料相當齊全，也繳交160萬支票登記作業費，但在韓國瑜離開黨部後，吳敦義隨即打來電話痛罵韓國瑜，才讓韓打消念頭；過了大約10分鐘後，韓才回到市黨部把160萬支票和文件全拿走。另有親吳人士表示，吳敦義確實感到相當錯愕、不悅，不清楚韓為何要突然登記參選台北市長，事前也完全未向吳報告、聯繫過。

國民黨高層外傳屬意韓國瑜角逐高雄市長，但韓的幕僚群一面倒反對韓到高雄選舉，認為韓具有政治明星魅力和藍軍高人氣，應留在黨中央擔任黨職或加入立院黨團運作，之後再拚台北市長或備戰2020雙北立委。