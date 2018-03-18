說柯P收買他 名嘴遭網友貼影片打臉

柯文哲日前說出：「收買名嘴要錢，不想花這個錢。」（資料照）

2018-03-18 10:26

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲日前說出：「收買名嘴要錢，不想花這個錢」，名嘴鍾年晃昨在臉書發文，透露自己被柯文哲收買的經驗，卻被網友發現，鍾年晃一開始的言論就是說謊，並質疑怎麼知道鐘年晃在文章後面所說的話是真的？

鍾年晃在文章一開始就說：「在柯文哲決定參選台北市長前，我完全不認識這個人，聽都沒聽過，你可以說我孤陋寡聞，但從另一個角度看，這個自稱『墨綠』的素人，如果長期參與台灣民主活動，我一定聽過這號人物。」

鍾年晃提到，柯文哲說收買名嘴要錢，是暗指「這些批評我的人可以被收買」，藉此貶損批評他的人正當性，柯文哲在宣布參選後，和政治評論員聚餐，當時競選總幹事姚立明也在現場，柯文哲送與會者一本親筆簽名的「白色力量」，照柯文哲的邏輯，2014年他挺柯，那這樣就是柯文哲收買成功。

鍾年晃指出，第二次和柯文哲吃飯是在他當選後，當天有選舉期間出錢出力的企業主，大概3到4桌的人，期間很多人提出市政的建議，但之後因為柯文哲打算用監視錄影器取締違規停車，他在臉書發文提醒，此舉可能侵犯人權，按照柯文哲的邏輯，這代表上次聚餐收買失敗。

鍾年晃表示，後來他對柯文哲的批評越來越多，去年底在一個演講場合，有近柯人士問他，為什麼最近一直批柯，有沒有機會安排飯局和柯當面聊聊，但他拒絕的，所以這次是「收買未遂」。鍾年晃說，寫這些是想告訴柯文哲，「現在檯面上批評你的評論員和有沒有被收買無關，反倒是我想問，那些幫你辯護的人，有沒有被你收買呢？」

不過有網友發現，鍾年晃在文章一開始說在柯文哲參選前，根本就沒聽過柯文哲這個人，這讓網友痛批：「鍾先生，說謊也不打草稿，你居然會說『聽都沒聽過』？」因為在連勝文遭槍擊時，柯文哲還是台大創傷部主任，當年他出面證實連勝文的槍擊傷是真的，節目上主持人于美人多次提到柯文哲的說法，鍾年晃不可能聽過柯文哲。

網友甚至貼出 當年鍾年晃上節目的影片，其他網友留言：「走過必留下痕跡」、「很多綠名嘴那時柯說是真槍傷就很不爽他了」、「名嘴真的很丟臉」、「你不要這麼專業好不好」、「名嘴沒有一個能信的」。

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