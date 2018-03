推特外交！蔡英文標川普 「盼和你進一步推動台美關係」

2018-03-17 22:24

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普正式簽署《台灣旅行法》,開放台美雙方高級官員互訪。總統蔡英文今天(17日)也在推特上回應,期待與川普政府進一步推動台美長期合作關係。

蔡英文在推特上標記川普,感謝川普簽署《台灣旅行法》,並期盼與川普政府合作,推動台美之間的長期合作關係。這是自1979年美國與中華民國斷交後,再次讓雙方高層有互相訪問的可能,未來行政部門如何運用相當關鍵。不少政界人士都認為,總統府應趁此契機規劃互訪行動。

淡江大學整合戰略科技中心執行長蘇紫雲表示,川普在法律自動生效前親自簽署,「這個象徵意義非常重大」,最重要是向台灣傳達支持民主的信號,讓台灣在面對中國壓力時,有正向的訊號。不過中國外交部發言人陸慷表達抗議,並宣稱要對美國發起全面外交報復。

Thank you @POTUS for signing the #TaiwanTravelAct into law! I look forward to working with your administration to further the longstanding partnership between #Taiwan & the United States ????????????????