推特外交！蔡英文標川普 「盼和你進一步推動台美關係」

2018-03-17 22:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普正式簽署《台灣旅行法》，開放台美雙方高級官員互訪。總統蔡英文今天（17日）也在推特上回應，期待與川普政府進一步推動台美長期合作關係。

蔡英文在推特上標記川普，感謝川普簽署《台灣旅行法》，並期盼與川普政府合作，推動台美之間的長期合作關係。這是自1979年美國與中華民國斷交後，再次讓雙方高層有互相訪問的可能，未來行政部門如何運用相當關鍵。不少政界人士都認為，總統府應趁此契機規劃互訪行動。

淡江大學整合戰略科技中心執行長蘇紫雲表示，川普在法律自動生效前親自簽署，「這個象徵意義非常重大」，最重要是向台灣傳達支持民主的信號，讓台灣在面對中國壓力時，有正向的訊號。不過中國外交部發言人陸慷表達抗議，並宣稱要對美國發起全面外交報復。