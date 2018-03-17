中監要頭痛了！阿扁踩四不紅線 上台挺陳致中

陳水扁在主持二度邀請下，上台送好彩頭給陳致中。（記者張忠義攝）

2018-03-17 22:00

〔記者王榮祥／高雄報導〕台中監獄今晚可能不好過！為了兒子陳致中，前總統陳水扁今晚（17日）挑戰中監「四不規定」，出席在陳致中的造勢晚會「上台」，踩了一道紅線。台中監獄副典獄長李進國說，獄方沒有派員到場，但應該有人全程收看直播，掌握情況，中監無法立即做評斷，會蒐集資料再做認定。

登記參與民進黨高雄市議員初選的陳致中，今晚在前鎮舉辦造勢晚會，阿扁事先向中監申請出席獲准，中監則比照過往，要求遵守不上台、不演講、不接受採訪、不談及政治的四不規定，現場並要有醫師隨行，約可停留一個半小時。

阿扁晚間約7點3分抵達、7點11分就座，聆聽台上包括立委陳其邁、李昆澤等人演說。

陳其邁演說結束時，現場主持人、高雄市議員陳政聞首度邀請阿扁「上台致詞、但不演講」，坐在台下的阿扁揮手婉拒；此時現場民眾高喊阿扁加油，陳政聞再邀阿扁代表阿嬤、上台送好彩頭給致中，阿扁略微思索後起身，隨即由旁人攙扶走上舞台。

阿扁一上台，立刻受到全場熱情歡呼，不斷大喊致中凍蒜、阿扁加油，阿扁先送好彩頭給陳致中，父子倆後來更相互擁抱，將晚會帶入高潮。

媒體事後追問陳致中，阿扁上台是否可能違反規定？陳致中微笑回應：謝謝！

陳水扁上台並未發言，僅揮手致意。（記者張忠義攝）

陳水扁約在晚上7點在眾人簇擁下抵達現場。（記者張忠義攝）