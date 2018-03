讓兩岸談判有民意後盾！318學運領袖籲 速制定監督條例

2018-03-17 21:30

〔記者蘇芳禾/台北報導〕三一八運動(太陽花學運)明天滿4週年,當時的運動領袖陳為廷呼籲,應該要盡快制定兩岸協議監督條例,讓政府在與中國進行談判時,有民意後盾。黃國昌則呼籲,應該盡快啟動修憲程序。

陳為廷今天(17日)越洋與其他國家的學運領袖視訊對談,他受訪時說,第一、中國國家主席習近平稱帝後,未來勢必會逼台灣談判,現在相對來說是較和緩的時間,應該要盡快制定兩岸協議監督條例,讓政府未來談判有民意後盾。

第二、過去中國透過跟國民黨合作來作為槓桿,現在則是找到新對象柯文哲,透過雙城論壇、歌唱比賽來進行統戰。未來無論是中央或地方政府應該要注意,避免自己成為統戰工具。

第三、中國最近對台發布31項優惠政策,陳為廷認為,中國現在要擴大吸納台灣人才的規模,台灣應該要加強自己的產業,讓薪資結構轉型,讓台灣年輕人願意留在台灣,不要再弄勞基法倒退使得台灣勞動條件下降。

黃國昌的觀點則是著重在民進黨、國民黨之前對於憲改和兩岸協議監督條例許下的承諾,他指出,三一八之後,國民黨下台,讓進步力量在國會過半,這對台灣長遠發展來說是好事,但是現在過半後是否有履行當初承諾?

黃國昌進一步表示,行政院佔領事件的責任追究,在馬政府時代做不到就算了,後來時代力量進入國會後,提出真相調查條例,立法院卻從未排審。

在憲改部分,黃國昌質疑,蔡總統在2014年曾投書提出「憲改主張」,2017年在民進黨全代會拋出修憲議題,要找朝野大家來談,結果完全沒有人來找他談這件事情。「難不成又要等到2019年,才說因為國會沒有達到4分之3、因為國民黨阻礙,才無法推動修憲?」

黃國昌說,如果目標是2020要啟動修憲,現在也已經差不多時後要開始討論了吧?

吳崢在學運後共同發起了團體「民主鬥陣」,之後擔任時代力量發言人,現在則投入年底市議員選舉。吳崢說,當時參與三一八的朋友很多人都進入政治圈,例如當時的學運發言人黃郁芬現在正在黨產會、黃守達和吳沛憶都要投入選舉,大家都各自在不同領域努力。野百合世代的學生,例如鄭文燦、鄭麗君、林佳龍、陳其邁、翁章梁等人,現在都已經成為或可能成為縣市長、部長,他們已經要承擔國家的責任,期許未來太陽花世代也能繼續發揮影響力。

吳崢說,他認識的許多學運參與者沒有投入政治圈,不過現在已經「遍地開花」,目前都在各自的職業、領域上發光,這些人因為三一八的影響,都努力讓社會不再被舊勢力把持。

吳崢坦言,當初運動後,沒有凝聚出類似「世代宣言」這樣的共識,未來,他也希望大家能聚在一起,串聯做一些改變。

除了學運領袖動態,也有熱血的由台裔美籍學者花費一年多時間採訪、翻譯,將30萬字的太陽花學運英文版口述歷史放上網站。丘琦欣(Brian Hioe)採訪林飛帆、陳為廷等學運領袖和賤民解放區、公投盟等組織成員,從草根角度呈現學運樣貌,也希望能讓太陽花學運在國際上更具有能見度。

丘琦欣目前正受邀前往美國柏克萊大學,與林飛帆等學運領袖一起參加東亞研究中心舉辦的台港社會運動研討會(Sunflowers and Umbrellas: Social Movements, Expressive Practices, and Political Culture in Taiwan and Hong Kong)。丘琦欣說,《破曉計畫》是一部關於太陽花學運的英文互動百科與口述歷史資料庫,收錄30萬字口述歷史和介紹條目,將於3月23日發表、上線。