追憶林錦芳 柯建銘：從政25年來最感佩文官之一

2018-03-17 21:05

〔記者曾韋禎／台北報導〕接連錯過最高法院院長、司法院副院長的前司法院前秘書長林錦芳，在除夕夜病逝。立法院民進黨團總召柯建銘在參加林錦芳的告別式後，發文細數她多年來的付出，大讚林錦芳與前央行總裁彭淮南，是他從政25年來最感動與敬佩的兩位文官。

柯建銘表示，在昨天出席林錦芳告別式後，內心波動，久久無法平復，自認應趁還有印象時提筆記述，感慰林錦芳在天之靈。

他指出，司法院賴英照在2010年因「正己專案」突然去職，由賴浩敏接任院長，林錦芳隨後接任秘書長，在任6年間多為國民黨執政期間。在她的努力、溝通下，共通過司法院法案56案，創司法院的歷史紀錄，包括「法官法」、「家事事件法」、「司法院組織法」、「法院組織法」、「公務員懲戒法」、「法律扶助法」、等等；尤其是拖延近20年的「法官法」，若非林錦芳盡心盡力、不厭其煩地溝通，恐怕會繼續拖下去。

柯建銘指出，他父親在2010年底過世，他在服喪期間，還是往來台北與新竹間，與林錦芳、司改會協商「法官法」，終於在2011年7月三讀通過，至今想仍歷歷在目。

他表示，只要在法案、預算案審查前、審查中，林錦芳總是帶著司法院各廳長，不厭其煩地前來說明；如今林俊益、張瓊文均已是大法官，蔡彩貞為士院院長、許金釵為中高行院長。林錦芳以優雅、俐落、堅持、耐煩、不慍不火的風格，面對立法院、法務部3邊作戰，備極辛苦。

柯建銘回憶，因頂新案的「刑法」沒收新制，「刑事訴訟法」配合修正，除了正式朝野協商10次，在他辦公室與立委同仁及法務部的協商也10餘次；林錦芳與刑事廳長蔡彩貞論戰法務部次長陳明堂、蔡碧玉，雙方各有堅持、互不相讓、精彩絕倫，是難得經典畫面。立法院最後因其堅毅、專業與自信，最後支持司法院論點。

柯建銘感嘆，全國首開量刑研究的林錦芳，為2010年白玫瑰運動，提出建置「量刑資訊系統」，並以妨害性自主罪為研究對象的量刑改革，卻在被提名為司法院副院長時，遭時代力量立委黃國昌抹黑為抄襲，致其自辭提名，含辱而退；她內心之鬱悶，令人疼惜、不滿。

柯建銘表示，在林錦芳2016年8月14日前往辦公室拜訪時，他已準備聆聽其內心之不滿與怨懟；沒想到已無任何職務的林錦芳，竟是溝通說明「新北司法園區」與「華山園區」之預算；僅在離別時，寄語「公道自在人心」。沒想到再見面，卻在林錦芳的告別式。

柯建銘肯定，這種有始有終的敬業精神，如同彭淮南年前辭行時懇託：「央行就如我的生命、我的小孩，拜託柯總召仍一本初衷，以後好好照顧央行及新任楊總裁。」從政25年來，就這兩人最令人感動與敬佩。

柯建銘最後強調，他是了解、肯定林錦芳的，也有很多人為她感到驕傲。盼她能夠安息。