8億花蓮善款補助業者？ 徐榛蔚：外面酸民別在傷口抹鹽

國民黨主席吳敦義今天授戰旗給國民黨提名縣長參選人徐榛蔚，徐致詞時說，外面的酸民不要在傷口上抹鹽，因為我們很努力把花蓮觀光、把產業趕快復興起來。（記者王錦義攝）

2018-03-17 20:33

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣政府研擬在地震善款中暫列8億元，補助石材、觀光業者的融資利息，消息一出群情譁然。捐出100萬元的網紅「館長」陳之漢，今天（17日）凌晨開直播怒嗆：「退我善款！」「花蓮震災善款監督與管理委員會」召集人張善政下午在臉書PO文說：「補貼業者有前例可循」。國民黨縣長參選人、立委徐榛蔚則認為，外面酸民不幫忙就算，還在傷口上抹鹽，要花蓮人團結起來。

國民黨主席吳敦義今天下午到花蓮參加小組長授證典禮，親授戰旗給徐榛蔚，為年底縣長選舉點燃熱情。徐榛蔚致詞時提到：「外面的酸民、外面的政客攻擊花蓮，質疑為什麼可以補助產業紓困利息，如果沒有把自己的產業趕快在6個月內拉他們一把，趕快讓他們有第一桶金，趕快把他們的產業復甦起來，否則勞工出現問題、社會治安出現問題。」

徐榛蔚說，一定要在最短的期限內讓觀光產業復甦、讓石材產業復甦，讓各行各業復甦，大家要知道，花蓮人要團結起來，「外面的酸民酸花蓮，我們要告訴他們，如果你們不來幫花蓮沒有關係，但是不要在傷口上抹鹽，因為我們很努力把我們的觀光、把產業趕快復興起來，如果你們不來協助，我們大家一起團結為花蓮自己努力」，台下近千名支持者爆以熱烈鼓掌。

曾任高雄市社會局長、觀光局長的行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛，今天下午接受「花蓮543」臉書社團直播訪問時說，高雄氣爆也收到許多愛心善款，都有管理委員會監督，當時會列優先順序，第一優先當然是災民的救助、安置與輔導，因為善款是大家心有同感「心有戚戚焉」的愛心協助，但目前花蓮仍有很多災民破損的房子還沒修復完，甚至還要台積電等民間單位來協助修繕，公部門募了這麼多錢，最急迫的事情要先做，就是災民優先，做好後有餘，可以來做產業的復甦、規劃。

政院東服中心：應該災民優先

「災民是一無所有」，許傳盛說，善款是要給災民最大的支持，讓災民感受到台灣是一體，是不分你我、內外的同舟共濟精神，現在花蓮的災民都已經安心了嗎？像過去九二一針對受災孩童，從小學到大學的教育費用都先框列起來，讓災民安心，善款有輕重緩急，花蓮石材、觀光產業受損害部分，中央目前都有紓困方案與中長期的振興方案，善款還是要先讓受災戶安心了，再來談產業的補助。

花蓮縣府：台南地震也這樣做

花蓮縣政府副秘書長李宏滿則澄清：「僅補助業者向政府貸款孳息，台南地震也是這樣做」，全案是依照「行政院國發會重建委員會議結論」，針對受災產業提供協助、紓困及振興措施，並非受災的業者損失多少補多少，業者需自己向銀行貸款，貸款的利息若還不出來，可向政府申請補助，而且補助也有限額，絕非外傳拿善款無止盡地去補貼業者災損。他強調：「台南地震也是拿善款補貼孳息，有前例可循」。

張善政：補貼紓困貸款的孳息

張善政在臉書PO文澄清，是中央指示要對產業提供紓困，善款監督委員會只是暫時編列，這並不是第一次利用善款補助受災產業，而且目前善款委員會暫列的預算，所補助的只是未來業者需要紓困貸款時，可能要支出的紓困利息，並不是直接補助業者，若重建委員會落實會議結論做好補貼，就不會動到震災善款。