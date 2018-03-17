兩岸監督條例恐緩審 政院：尊重立院

2018-03-17 18:09

〔記者李欣芳／台北報導〕太陽花學運明天（18日）將屆滿四週年，包括國民黨立委、前立法院長王金平與時代力量立委黃國昌，今天都要求立法院應審議「兩岸協議監督條例草案」。據了解，行政院將陸委會所提的「兩岸訂定協議監督條例草案」列為立院本會期優先法案，不過，有部分民進黨立委認為當前兩岸關係陷入停滯，處理此案不急，行政院已了解此一立法態勢。

行政院發言人徐國勇今天傍晚受訪時說，陸委會的「兩岸訂定協議監督條例草案」已送到立法院審查，行政院會尊重立法院對法案審議的進度。