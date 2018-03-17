呂秀蓮批柯文哲 「這4年被媒體寵壞了」

2018-03-17 17:35

〔記者蘇芳禾／台北報導〕日前宣布參選台北市長的前副總統呂秀蓮今天（17日）受訪時表示，她最近開始拜訪基層，結果基層里長在談論柯文哲都讓她很意外，如果柯P對市民的情緒、觀感這麼不在乎，那就繼續走著瞧。她也抱怨媒體，「每個候選人這麼認真你們都不在乎，為什麼你們每天只在乎柯P，這太不公平了！」「柯文哲這4年被媒體寵壞了！」

呂秀蓮今天舉辦座談會前，被媒體問到是否會向民進黨喊話，不要禮讓柯文哲，呂秀蓮表示，她從不用喊話，「我一直表示我一定參選到底，你們若不相信，你們就繼續不相信！」

至於柯文哲最近頻頻拜會獨派大老爭取支持，呂秀蓮則抱怨，這是競選活動有什麼好在乎？每個候選人這麼認真，你們都不在乎，為什麼你們每天只在乎柯P，這太不公平了，以後跟著我走，看看我怎麼選舉，看看台北市民真的希望台北的未來是什麼，「台北市民被騙了一次，不會再被騙一次了吧？｣

呂秀蓮也認為，大家應該知道柯文哲不誠實，他見每一個人之後，都說大家支持他，結果人家馬上否認說沒有談選舉，一個誠信破產的人，媒體也不要花太多時間在他身上，製造太多語言污染。「一般人都是透過你們媒體，把他美化。」

呂秀蓮說，適當的時候，也許她就會讓「市民真正認識他」，但並非用黑資料，她絕對會採取正面選舉。