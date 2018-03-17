川普親自簽署「台旅法」 學者：象徵意義非常重大

美國白宮當地時間16日下午表示，川普總統已簽署鼓勵美台各層級官員訪問的台灣旅行法。（歐新社）

2018-03-17 17:19

〔即時新聞／綜合報導〕美國白宮在當地時間16日下午發布新聞稿，表示總統川普已簽署鼓勵美台各層級官員訪問的「台灣旅行法」（H.R.535）。對此，淡江大學整合戰略科技中心執行長蘇紫雲表示，川普在法律自動生效前親自簽署，「這個象徵意義非常重大」，最重要是向台灣傳達支持民主的信號，讓台灣在面對中國壓力時，有正向的訊號。

蘇紫雲今出席「台灣教師聯盟募款餐會」受訪指出，他認為川普在「台灣旅行法」自動生效前幾個小時親自簽署，「這個象徵意義是非常重大」，最重要的意義是，美國向台灣傳達「支持民主」的訊號，讓台灣在面對中國的壓力時，傳遞一個正向的訊號；當然這也向北京傳遞了一個訊息，就是「美國的政策與以往可能完全不同」。

蘇紫雲表示，以前中、美建交時，公報裡有所謂美國與台灣發展不得發展所謂的官方關係，而「台旅法」雖然對行政部門沒有拘束力，但象徵意義非常重大，等於對過去美中三公報，做了重新翻修，甚至是重新調整結構；台美不得有官方關係部分，「在台旅法已很清楚地傳出綠燈的訊號」。

蘇紫雲提醒，無論其他國家怎麼支持，或傳遞什麼訊號，「台灣還是要靠自己」，而兩岸競爭應是良性，是民主與另外一種體制的競爭，並非武力的對抗，也不是相互的仇視。

蘇紫雲強調，若北京政府自認已是大國，那它的格局跟心態能調整理性點，這樣對兩岸關係發展會較為正面，而不是當其他國家對台灣有較公平的對待時，中國就祭出懲罰的行動，這是「不成熟的大國手段」。