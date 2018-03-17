投下深澳贊成票引批評 詹順貴：不後悔

2018-03-17 15:51

〔記者楊綿傑／台北報導〕充滿爭議的台電深澳燃煤電廠環差案，日前在環評大會以1票之差驚險過關，當時會議主席環保署副署長因為在票數平手時，投下「修正後通過」的贊成票，而成眾矢之的，今天他出席群創教育基金會與天下雜誌舉辦的「思辨：台灣空污習題」，在會前表示，他不後悔投下贊成票，因為必須在法律框架下行使公權力，這是基於對法律認識及專業良知之下所做出的投票。

詹順貴今天以「我們可以再看見窗外的藍天」做分享，並與專家學者進行座談。針對近日關於深澳電廠的紛紛擾擾，他在會前受訪時表示，他本身不支持燃煤電廠「新建」，但這是一個環差案，與12年前通過的舊案相比，新案確實比舊案好，所以他投下贊成通過票，不後悔，至於各界指責，他概括承受。

詹順貴進一步解釋，從環評法施行細則第38條的框架來看，環差分析是針對當地產生不利影響做前後差異的比較，並非是一個新建案，而他是具有公權力的人，必須在法律框架下行使公權力，本於對法律的認識及專業良知，他認為只能投下修正後通過這一票。

至於行政院長賴清德「深澳電廠使用的是乾淨的煤」之說被人提出污染數據批評是幹話，詹順貴則認為，這畢竟不是賴的專業，因此外界不應逐字檢視賴的說法，應該這樣理解，即以超超臨界來說，相對於燃煤發電確實是污染比較少的製程。