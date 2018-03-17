讓長輩走出新的人生價值 水噹噹關懷協會這麼做

協會理事長、市議員邱素貞逐桌向長輩們問候。（記者許國楨翻攝）

2018-03-17 15:09

〔記者許國楨／台中報導〕台中市水噹噹關懷協會為關懷65歲以上長輩，提升自我價值與自信，充分利用社區及人力資源的能量，共同推動老人服務，整個社區活絡起來，朝氣蓬勃，協會今天中午舉行年度會員大會，吸引上百人參加，讓許多平常不易碰面的長輩樂開懷，宛如一場同樂會，氣氛溫馨熱絡。

台中市水噹噹關懷協會理事長、市議員邱素貞表示，老人化社會來臨，至2月底止，台中市65歲以上人口共有323926人，其中東南區就有24018人，如何讓長輩走出新的人生價值，是當前社會關注焦點，為擴大關懷與加強老人生活知能，她於2006年甫當選市議員時即創該協會，迄今已12年。

邱素貞指出，遠親不如近鄰，為讓65歲以上老人有正當休閒活動及多元化學習活動空間，她提供東區立德街自宅成立關懷據點，舉辦各項才藝活動，並充分利用社區及人力資源的能量，例如結合社區醫師羅倫檭診所、社區公園及水噹噹志工隊，共同推動老人服務，希望透過不同的學習與嘗試，讓長輩的潛能得以啓發，提升自我價值及自信，經過多年來的努力，已讓整個社區活絡起來，更顯得朝氣蓬勃。

協會今天中午在東區一家餐廳舉行年度會員大會，吸引上百人參加，讓許多平常不易碰面的長輩樂開懷，宛如一場同樂會，氣氛溫馨、熱絡，公務員退休，現年76歲的陳阿嬤說，協會經常舉辦健康講座、卡拉ok歡唱，以及長輩手工藝成果展，讓老人家走出家庭，學習新知識，結交新朋友，生活不會「孤單」，對於促進人際和樂關係裨益甚巨。

78歲林阿嬤說，協會舉辦親子捏陶活動，她都與孫子一起報名參加，從捏陶互動中，不但培養與祖孫默契，也增進親彼此更緊密關係，希望廣為推廣，成為祥和社會的穩定力量。