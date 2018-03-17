KMT竹縣長選舉支持者熱 吳敦義冷回應

2018-03-17 14:07

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國民黨新竹縣黨部今早在新竹縣政府大禮堂，舉辦小組長聯合授證典禮，副縣長楊文科與黨部主委陳見賢的大批支持者，分站兩排懇請支持，立委林為洲單槍匹馬到場；針對縣長選舉，黨主席吳敦義未做回應，卻有里長舉牌另表達支持竹東鎮長徐兆璋加入戰局。

國民黨新竹縣黨部小組長聯合授證典禮由主委陳見賢主持，會中首先安排一段健康操，由吳敦義偕同新竹縣長邱鏡淳、議長張鎮榮等人一起手舞足蹈暖身，展現活力。

吳敦義親授新竹縣黨部副主委證書，給黃國新黨部主委趙建爍、新竹縣副縣長楊文科、新竹縣愛心關懷協會理事長古素珍、新竹縣青年志工總會總會長盧麗娟、以及新竹縣卓越志工服務協會理事長呂詠淇等5人。接著，全縣700多名基層小組長，逐一接受吳敦義頒發派任書並合影留念，展現新竹縣團結氣勢。

另有14名「藍天之星」青年在吳敦義監誓下，宣誓入黨誓詞，稍後並表演行動劇，一同擊破代表民進黨政府各項霸道迂腐的「無能亂政成績板」，象徵未來將發揮青年力量，捍衛人民幸福。

吳敦義表示，新竹縣一向是國民黨最堅強的板塊，希望各位基層小組長們一起努力，國民黨2018年一定要贏，才能邁向2020年重返執政的終極目標。

針對竹東鎮榮華里里長林子丞等人，力推徐兆璋參選縣長。徐兆璋表示，他今天看到也很錯愕，但如果黨徵召他，有機會參選縣長，他一定義不容辭披掛上陣。

徐兆璋說，按往例，黨部會在5、6月協調、提名，今年啟動得特別早。他還說，有意參選者四處立看板，但黨的機制尚未啟動，連方向都沒有，爭也沒用；他建議黨應該深入去了解年輕人不願加入國、民兩黨，卻另外成立黨的原因。