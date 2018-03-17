深澳電廠環差過關 吳敦義批蔡政府能源政策錯誤

2018-03-17 13:44

〔記者廖雪茹／新竹報導〕針對深澳電廠擴建計畫14日通過環境差異分析案，國民黨主席吳敦義今天出席新竹縣小組長聯合授證典禮時，批評民進黨政府錯誤和不平衡的能源政策。

吳敦義表示，民進黨執政後似乎違背了很多原則，像是深澳火力發電廠，深澳火力發電廠擴建後的總裝置容量為120萬瓩，重啟燃媒不僅花費龐大，而且PM2.5是各界所知極細的懸浮微粒，會影響宜蘭、基隆、桃園、雙北乃至於新竹，都會受到PM2.5的傷害。

吳敦義批評，民進黨政府對於能源政策的錯誤且不平衡，一度揚言電價不漲，但4月卻要開始漲價了；話峰一轉，他轉向坐在台下的立委林為洲說，他相信林委員一定會在立法院為民眾請命，大聲疾呼！

「我們不要再用肺發電！我們不要再用肝發電！」吳敦義說，民進黨政府的能源政策不平衡。

吳敦義進一步說，如核二、核三都是在可以運作的狀況下喊停，2018年核一即將退役結束運作，核四還在封存當中。本來如果找核二和核三安全無虞的機組當作備胎，在不得已缺電時，依然可以安全的供電，這是工商企業和國人所樂見；但現在蔡政府要重啟的核二廠2號機，卻在前年5月曾經發生爆炸，根據「原子能管制法」的規定，不應該再重啟。

另吳敦義提及，針針「九二共識」，蔡英文女士在擔任陸委會主委時，曾經在立院答詢「各自表述一個中國」，與今日她當總統的主張不一樣，也因此使得兩岸和平穩定發展的關係，變成現在「已讀不回」。