軍用口糧界的米其林！含燒烤豬排等24種風味一次品嚐...

MRE軍用口糧品嚐會，吸引不少軍事迷到場。（記者謝武雄攝）

2018-03-17 13:44

［記者謝武雄／桃園報導］MRE是美軍公發單兵戰鬥口糧，也是軍事迷的最愛，網路上常有單品試吃心得發表，一群軍事迷今天舉行「第一屆MRE軍用口糧」品嚐會，讓MRE迷一次可以品嚐24種口味的MRE，主辦單位也安排教練教導如何利用「無火食物溫熱包」吃到熱騰騰MRE，讓與會者大呼過癮，此外，教練也介紹美軍士兵使用的簡易餐具，現場還有1918製作餐具，至今滿100年，也讓人嘖嘖稱奇。

品嚐會是由「鐵鳥迷、航空文創館」舉辦，吸引近30人報名參加，發起人徐福佑表示，MRE是美軍研發的單人份野戰口糧，讓士兵在艱困的環境下都可以吃到熱騰騰的餐時，也適合救災使用，只是國內要購買MRE，1人份價錢就要4、5百元，能夠一次品嚐24種口味的MRE，也讓到場的軍事迷興奮不已。

除了MRE，現場也展示國軍、中國、日本、韓國、俄羅斯、英國、新加坡、哈薩克等國的戰鬥口糧，讓現場軍事迷也能了解各國戰鬥口糧情況，另教練也介紹，美軍除了MRE的單兵戰鬥口糧，也有班排加菜的食物，例如火雞等感恩節食品，可以讓營區內的官兵，在平常日也能享用美食。

MRE共有24種口味，分別是辣豆肉醬、燒烤醬牛肉、雞肉麵條、義大利肉醬麵 、雞丁、 墨西哥牛肉玉米捲、牛腩、義大利蒜醬牛肉丸、燉牛肉、辣醬通心麵、素食墨西哥薄餅麵、香辣斜管麵、起士義大利餃、雜菜煲、墨西哥燉雞、燒烤豬排、楓糖香腸、義大利牛肉餃、辣起司牛肉餅、馬鈴薯餅加培根、胡椒檸檬魚、亞洲牛肉條、香草雞肉、義大利麵、美式西南烤牛肉與黑豆。