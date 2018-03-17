彰市長選舉陳杰挺眼科醫師 泛藍分裂？

2018-03-17 12:30

〔記者湯世名／彰化報導〕震撼彈！下屆彰化市長選戰，民進黨由林世賢出馬，國民黨則有縣議員張東正、眼科醫師黃尊新兩強相爭，國民黨將在明天起展開3天民調初選，以決定由誰出線，不過前立委陳杰今天出面力挺黃尊新，喊出：「市長選尊新、彰化一定新」，引發地方盛傳國民黨彰化市長選戰有分裂危機。張東正則呼籲「藍軍沒有分裂的本錢」，他會努力整合，贏得市長選舉。

陳杰指出，眼科名醫能關心彰化市的未來發展，令人高度肯定，醫生從政最起碼有愛心，且黃尊新深耕彰化，來參選市長是國民黨之福，這段時間他受到選民拜託，因此他專程站出來力挺，希望彰化市民給黃尊新機會，在民調初選時能支持黃尊新。

黃尊新則說，他行醫20年，白色力量抬頭，醫師要勇敢站出來參與政治，他是土生土長彰化人，對彰化有深厚的感情，彰化市的老人安養、長期照護、幼兒托育、鐵路高架長期落後，應該急起直追。

對於陳杰站出來力挺黃尊新，參與國民黨彰化市長民調初選的縣議員張東正對此表示，他對於黨內初選有信心勝選，對於陳杰力挺黃尊新只能「給予尊重」，但他從登記參選國民黨彰化市長選舉時，就積極整合藍軍，希望能團結藍軍打贏選戰，「國民黨絕對沒有分裂的本錢」，只要分裂，就不可能會贏得選戰，因此他仍會積極整合，來打贏年底彰化市長選戰。

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