批評名嘴又邀吃飯？ 柯文哲：發言人找的

2018-03-17 11:49

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲日前上網紅直播節目，再次公開批評政論節目，甚至爆料「收買名嘴要錢」。名嘴王瑞德為此在臉書連續發文回擊，還反爆料「只有你柯文哲三番兩次要請我吃飯被我拒絕」。柯文哲今天則解釋，找王瑞德的是市府發言人劉奕霆，對於找吃飯他並不曉得。

因多次公開抨擊政論節目與名嘴。王瑞德昨在臉書發文反擊，「名嘴都是花錢買的？是跟你柯文哲很熟的名嘴給你的印象嗎？誰能買我？！千錯萬錯都是別人的錯，永遠不反省檢討自己！為什麼支持你的人最後都反對你？在你心目中，反對你就是被錢買？ 」

王瑞德還稱，「只有你柯文哲三番兩次要請我吃飯被我拒絕，我有要過一毛錢一個位子關説過任何事情？我有安排你爸媽助選還是拿來利用商業行為？收買人心是用錢？原來白色的力量就是錢錢錢！ 」

對此，柯文哲表示，他後來發現，是發言人（劉奕霆）有去找他（指王），但他也沒接過電話。至於找王瑞德的動機？柯僅說，不曉得，要問劉奕霆。

媒體則追問，柯文哲雖然常砲轟名嘴，卻常與名嘴蔡玉真合影一事。柯文哲表示，那是因為蔡玉真有開很多店，都會拉他去做廣告。

劉奕霆事後則表示，打給王瑞德這些政治評論員，已經是去年的事情，因此他們都是新聞界的前輩，想請益媒體事務上的專業意見，希望對方提供相關協助才會嘗試聯絡。