轉型正義借鏡德國去納粹化？德歷史學家籲國民黨做到這件事...

薩布羅夫表示，他無法告訴台灣人該如何執行轉型正義，但仍呼籲國民黨有其義務，讓大眾了解真相。（資料照）

2018-03-17 11:15

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨政府上任後將轉型正義作為重要政策之一，遠在歐洲的德國也在二戰後，經歷了「去納粹化」的轉型過程。德國歷史學家表示，台灣與德國所面臨的狀況大相逕庭，他無法告訴台灣人該怎麼做，但他也認為社會不應該「假裝沒事」，應該要共同面對歷史傷痛，才能走向未來。

德國洪堡大學歷史學系教授薩布羅夫，（Martin Sabrow）受邀來台進行一系列轉型正義演說，他在接受《德國之聲》專訪時表示，對於228發生的蔣介石靈柩潑漆事件，及其較為激烈的抗議手段，雖然能夠理解這些人的想法和感受，但自己絕對不會這麼做，

德國在戰後的「去納粹化」經驗被不少人視為是台灣轉型正義的重要模範，但薩布羅夫認為，雙方的情況大相逕庭，因為國民黨如今已成為一個民主政黨，其主張和政策亦有許多支持者，和兩德期間執政東德的德國統一社會黨相比，相似之處並不多。

薩布羅夫表示，因為台德雙方的歷史背景與文化不同，他無法告訴台灣人應該怎麼處理轉型正義議題，加上又有鄰近的中國虎視眈眈，但他強調，任何一個社會都不應該假裝沒事，歷史的災難必須讓大眾了解，只有在徹底清理創傷後，才能以更好的狀態面對未來。

薩布羅夫還提到日前過世的96歲的前納粹軍官格勒寧（Oskar Groening），二戰期間於奧斯威辛集中營擔任會計，被控謀殺罪，去年被判處4年有期徒刑定讞。

薩布羅夫說，有人會認為格勒寧年事已高，不忍將他送上法庭，但他強調，格勒寧的審判是基於道德理由，具有教育意義，更重要的是，人民有知的權利。他藉此呼籲國民黨，有其義務讓大家了解真相，維護大眾知的權利。