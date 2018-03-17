傳聞8億花蓮善款擬補貼業者 館長不爽要退費！

成吉思汗健身俱樂部「館長」陳之漢看到媒體報導花蓮擬將8億元給業者紓困後，要求申請退款。（圖擷取自臉書）

2018-03-17 07:38

〔即時新聞／綜合報導〕有網友在PTT爆卦，發現花蓮縣由前行政院長張善政主持的善款監督委員會，直接用在受災戶身上約8.7億元，卻拿出8億元讓業者紓困，張善政昨（16日）晚駁斥這項消息。成吉思汗健身俱樂部「館長」陳之漢看到媒體報導後，凌晨在臉書直播上憤怒表示，如果政府這樣使用捐款，他要求申請退款，並指張善政的反駁是在「說幹話」。

網友16日下午在PTT爆卦，算出花蓮的善款有20億，其中準備用在災民身上有8.7億，占43.5%、用在營利事業身上有8億，占40%、剩餘3.3億未定，「花蓮王跟張善政基本已經把善款的支用情形框列得差不多」，並貼出花蓮縣善款監督委員會的網址及本月8日的會議紀錄為證，文章一出讓許多網友在臉書大量轉貼。

張善政臉書駁斥：不實謠言

張善政16日晚間在臉書上表示，這些是不實謠言，提出3點來說明。1. 縣政府先向中央申請補助，如果有取得補助，就不用善款。2. 這是用於補貼業者申請紓困貸款的利息，本金還是業者要自己償還，所以真有需要紓困業者才會用到。3. 這筆錢是暫時預估，縣政府還需要補明確的估算依據。

館長認為，對於張善政的3點回應，還是指向讓業者使用善款，指張善政的說法是「說幹話」。館長表示，他歷經過921大地震，有許多善款都交代不清，捐款必須立法公開化，如果政府要補助業者，何不補助他的健身房。

館長提出3點聲明，1.捐款一定要專戶專用，所有明細公開透明化，並由民間機關監督。2.這項善款出自於人民的愛與台灣人的情感，是要補助房屋倒塌的受災戶，而不是要補助任何產業。3. 如果政府這樣做，以後台灣發生重大災難，大家都不捐錢，是否政府要負道義上的責任。

館長說，如果政府這樣使用捐款，他要求申請退款，寧願用100萬買民生物資，直接用貨車載過去災區，這樣花完他還比較爽。他明天就要詢問是否可以退款，用自己的方式救助花蓮災區。

相關影片請見：