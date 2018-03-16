阿扁幫陳致中站台 中監准他到場不能上台

法務部矯正署及台中監獄同意前總統陳水扁可出席陳致中的造勢活動，但需遵守不上台、不演講、不談政治、不接受採訪「四不原則」。（資料照）

2018-03-16 21:58

〔記者楊政郡／台中報導〕前總統陳水扁保外就醫，可不可參加兒子陳致中的造勢活動？法務部矯正署及台中監獄同意了，中監表示，雖然造勢屬於政治性活動，但考量家庭親情，家長祝福，家庭温暖，准扁到場。

但中監也說，陳水扁需遵守「四不原則」，不上台、不演講、不談政治、不接受採訪，而且現場要有醫師陪同，原則上可停留1個半小時，也希望阿扁要遵守104年保外醫治具結的相關規定。

陳致中明天（17日）將在高雄地區舉辦造勢活動，中監在15日下班前接到阿扁的出席申請，經過一整天的審查，中監及矯正署作出符合「人性」的決定，首次准予出席這場政治性活動。

陳致中日前在臉書貼文說，「爸爸參加兒子的晚會加油鼓勵是違法的？馬政府的法務部長羅瑩雪當時說這是人之常情，沒有什麼問題。難道邱部長會不如羅部長？…」阿扁的朋友LINE群組也陸續收到扁要為兒子站台的訊息，「拜託阿扁們幫忙號召！」而這場陳致中搶救民調的造勢活動，醞釀著阿扁將成為造勢重點！

中監副典獄長李進國表示，雖然確實屬政治活動，但是考量畢竟兩人是父子關係，病人的情緒緊密且息息相關，完全禁止也不盡人情，才會作出這種斟酌。