國民黨台南市議員提名找嘸人 5選區不足額

2018-03-16 20:04

〔記者邱灝唐／台南報導〕國民黨台南市議員選舉黨內提名登記作業，今天（16日）下午截止，13個選區共有21人完成登記，不過，其中5個選區無人登記或不足額，儘管代理主委莊占魁表示將徵召優秀同志，但這個現象也讓基層擔心，連選市議員都找嘸人，年底的市長選舉如何一戰？

國民黨台南市黨部公布的名單顯示，第四選區（楠西、南化、玉井、左鎮）及第十二選區（平地原住民）都無人登記；而第二選區（北門、學甲、將軍．七股、佳里、西港）、第五選區（善化、安定、新市、山上、新化）、第七選區（永康區）原定提名2、2、3人，但這3個選區都少一名選將，其餘選區都是同額登記，僅有第三選區（下營、六甲、麻豆、官田、大內）超出人數，提名1人卻有3人登記。

儘管莊占魁說，將徵召優秀同志代表國民黨披掛上陣，但還是引起基層憂心，直呼連議員都找嘸人，年底市長一戰，如何面對民進黨推出的立委黃偉哲？

莊占魁則說，台南本來就是國民黨的艱困選區，登記不足額的現象不能代表士氣不振，從較綠的第三選區還有3人登記，以及名單中出現新人面孔等跡象來看，就可知道大家還是認為今年有希望，而且有些優秀人才曾因選不贏老將而放棄，但這次有2名現任議員放棄連任，而且並未推出接班人，因此，會再徵招這些人才為國民黨一戰，共創席次最大化。