力拚「收復」苗栗縣兩大市 國民黨部：違紀參選開除黨籍

2018-03-16 18:50

〔記者彭健禮／苗栗報導〕國民黨苗栗縣黨部展開年底地方公職人員選舉提名作業，苗栗、頭份2市市長都有2人以上登記，各不退讓，陸續展開電話全民調初選。而苗栗、頭份是苗栗縣前兩大市，9年前都因同時有2名藍軍競逐，結果由傾綠無黨籍當選，縣黨部「收復」若渴，疾呼團結，強調「違紀參選，開除黨籍，連同沒收20萬元保證金。」

國民黨登記參選苗栗市長者，有縣議員邱鎮軍、禹耀東、苗栗市代表會主席賴桂煖；登記頭份市長者，則有縣議員陳永賢，以及縣長徐耀昌姪兒、立委徐志榮服務團隊執行長徐維均。

縣黨部主委林祥川表示，兩市都有2人以上登記，經內部協調，都不願退讓，因此進入初選，以「全民調」為依歸，採電訪調查；目前頭份市已展開、苗栗市尚待19日開會討論細節後再進行。

98年的苗栗市長選舉，已故國民黨籍市長鄒玉梅尋求連任，原國民黨籍的前縣議員彭維斌脫黨參選，結果由回鍋參選的無黨籍現任市長邱炳坤勝選。同屆的頭份鎮長（時尚未改制為頭份鎮），縣黨部開放時任黨籍縣議員張茂玄、陳英河參選，也由無黨籍的現任市長徐定禎出線。

邱炳坤、徐定禎兩人連任成功，加上政治立場都傾綠，對於縣黨部而言，等同縣內兩大市都「綠化」9年。林祥川說，為了避免重蹈覆轍，黨部規定登記者必須繳交20萬元保證金，並要求團結支持初選出線者，若違紀參選，勢必開除黨籍，保證金沒收。

鄉鎮長登記部分，後龍鎮為現任鎮長朱秋隆、大湖鄉為現任鄉長胡娘妹、三義鄉為現任鄉代會主席呂明忠、銅鑼鄉為現任鄉代會主席李瑞廷、造橋鄉為鄉農會退休總幹事黃天貴、南庄鄉為南庄鄉觀光產業協會理事長劉月梅、泰安鄉為現任鄉長劉美蘭。林祥川說，其餘鄉鎮長無人登記，後續將以徵召或報准方式處理。