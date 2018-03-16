軍人年改俸率 綠委對兩案較有共識

2018-03-16 18:12

〔記者李欣芳／台北報導〕針對軍人年改草案，總統府年金改革委員會召集人、副總統陳建仁今天中午再度邀集民進黨團國防外交、司法法制委員會及黨團年金小組委員進行意見交流與溝通，有關軍人年改俸率訂定意見漸趨一致，由原本有3案縮小為2案較有共識，一是年改會的方案，服役滿20年，起支俸率50%，中將階以下每增加一年年資增加2.5%、上將增加2%；以及民進黨立委所提服役滿20年，起支俸率55%，每增加一年年資增加2%、第31年起每增加一年年資增加1%。

年改會傍晚發布新聞稿表示，未來將以照顧中低階軍士官為優先考量，兼顧政府財政負擔，並規劃以訂定年資採計上限為配套，也能回應社會對年金改革的高度期待。最後，各該方案仍須由行政機關再做細部精算，以提供政策決定之參考。

陳建仁表示，這次會議是針對前次（3月8日）會議，有待進一步協商的幾項議題，包含軍職人員退撫新制之退休俸起支俸率及年增率等，透過國防部提供新的參數試算數據，作為會議討論的參考，經由充分討論，以尋求與會委員們最大共識，期共同努力推動年金改革工程。

年改會副召集人林萬億說明，關於各界極為關注的軍職人員退撫新制俸率的計算，政府必須衡酌照顧中低階軍士官、有利國軍招募、穩定退役人員生活，以及政府財務可負擔、社會可接受的諸多因素，在綜整各界所提三項方案中，其中建議服役滿20年，起支俸率60%，每增加一年年資增加1.5%一案，由國防部財務分析顯示，財政難以負擔，應不可行。