毛手毛腳達十年 立院性騷慣犯H男是中年男子

2018-03-16 17:29

〔記者蘇芳禾／台北報導〕台灣職業安全健康連線執行長黃怡翎昨爆資深國會助理H男涉嫌性騷多名女助理。黃怡翎今天下午受訪表示，H男已經進行騷擾有十年左右，是中年男子。

黃怡翎指出，目前有4名被害人跟她接觸，根據其他人說法，被害人恐達七人。H男在立院時間很久，有些是早期、有些是最近發生的，陸續都有發生性騷案件，受害人有資淺也有資深員工。

黃怡翎表示，立法院常常會有委員互相合作的狀況，H男到別的立委辦公室，接觸被害人，其中一名被害人指控H男講話習慣會靠很近，幾乎要貼到臉，有一次沒想到就直接親臉頰，這名被害人當嚇一跳，受害者回辦公室找自己委員申訴，加害人當場逃走。受害者的立委老闆打給H男老闆時，H男老闆僅說「有聽其他人這樣說」，後續有無懲處不曉得，這件案子就無疾而終。

另一案件是大學畢業剛進立院的新助理，連自己同事也不熟，H男也是以業務關係，藉機在講話時手搭在對方肩上，甚至摟著這名受害者，讓她每次跟H男講完話都會躲到洗手間哭，後來男友也要她「這個工作別做了」，後來只能想辦法躲開H男不要來往，這件事情對這名受害者造成很大傷害，甚至懷疑這是不是立院的「潛規則」？是否應該要接受？

黃怡翎強調，有受害者當場告訴H男這是騷擾，對方還恃無恐就說「不然你去申訴我啊，反正平常委員的陳情案也是我在處理」，這些狀況屢見不鮮。

黃怡翎說，前幾週加害者還有在立法院出現，不過現在是否還在職，她並不確定。

她認為，H男的立委老闆和部分受害者的老闆沒有處理，這是非常離譜的事情，發生性騷事件時「旁邊不是沒有其他人」，但現在職場文化就會認為「你就離他遠一點就好」、「也許他們兩個很好」，這種漠視、不願意得罪人的態度，導致性騷行為不斷發生，令人遺憾。

台灣女人連線、台北市女性權益促進會、台灣職業安全健康連線和台灣展翅協會等民間團體昨天舉行「#Me too，打破沉默我們就在這裡」記者會，宣布成立Me too支持網絡，設置申訴專線（02-33221350），透過這個由心理師、律師等專業人士組成的諮詢平台，提供被害者需要的法律諮詢和專業意見。從昨天到今天已經陸續湧入申訴電話。