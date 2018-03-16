資訊科技局揭牌成立 鄭文燦：邁向偉大城市

2018-03-16 16:53

［記者許倬勛／桃園報導］數位匯流時代來臨，跨領域整合正夯，桃園市府特成立一級機關資訊科技局，上午舉行揭牌典禮，市長鄭文燦表示，未來資訊科技局將結合大數據、雲端運算、物聯網等技術，運用在市府施政上，從基礎建設、食安控管到市民卡功能完善，以利提升效率、減少誤差，資訊科技局的掛牌成立代表市府新的里程碑，更是邁向偉大城市的象徵。

新設的資訊科技局為一級機關，首任局長由原亞洲矽谷計劃專案辦公室主任的陳崗熒擔任，局下有「規劃發展科」、「智慧城市科」、「系統整合科」、「設備網路科」等單位，目前員額50人，負責對接中央新興科技計畫、開發共通整合資訊系統、推動有感智慧城市專案、建構安全便捷寬頻網路等業務。

陳崗熒指出，資訊科技局的定位明確，運用創新科技加強市府各局處間的橫向溝通，並協調、整合及業務推動，舉例說明，過往衛生局稽查食品安全須大量人力、查驗不易，透過大數據彙整可望規劃「食安地圖」，廠商資訊、食品查驗、衛生標準等條件一目了然，可望節省成本、時間。

鄭文燦表示，從舊有的資訊中心到成立資訊科技局，是桃園邁向偉大城市的里程碑，未來三大目標為「亞洲矽谷計畫」、「智慧城市治理」、「市民卡運用」。資訊科技局納入市府原有資訊單位、資訊人才、資訊計畫進行整合，包括雲端共享硬碟及系統、地理資訊系統以及戶政、地政、都計、防災、水利等資訊，有助於城市管理；同時，成立資訊科技局也讓資訊人才具有升遷管道。