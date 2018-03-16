花博文宣內容吸睛 議員建議市府增加宣傳佈點

2018-03-16 16:19

〔記者張軒哲／台中報導〕隨著台中花博說明會陸續在各區舉辦，花博文宣意外吸睛，民眾踴躍索閱，文宣以各區方式設計印製，除了有花博與全市性的重大建設外，還規劃基層民眾關心的的各區道路、水利、觀光、文化等建設，市議員楊典忠今日指出，應該讓市民多了解花博的建設與願景，盼未來市府花博文宣也可以發送到議員服務處，或市府line官網、各局處的APP，以增加花博宣傳的佈點與廣度。

民眾陳先生說，花博的建設與計劃讓人目不暇給，感覺整個城市都在進行蛻變中，市政府「建設迎花博」文宣內容豐富，有包括南山截水溝、自來水延管等14項水利建設，媽祖國際觀光文化節等40項觀光計劃，8年百萬棵植樹計劃、生煤管制自治條例等90項環保植樹計劃，路平捷運山手線等39項道路交通建設，解編公共設施保留地等23項重大公共建設，以及托育一條龍、長照2.0、社會住宅等29項社福計劃等。

文宣另一面則是攸關地方的基層建設，在梧棲有捷運藍線延伸至台中港、梧棲大排水質改善、三井OUTLET、梧棲官吏派出所古蹟修復，在沙鹿有沙鹿陸橋改建、親子館升級、南勢溪生態河岸工程、港區運動公園、清泉崗機場門戶計劃，清水區有高美濕地遊客中心、自由車場整修、清水元宵燈會、牛罵頭遺址園區委外經營、清水國小日式宿舍文資整建、新建高美派出所等。

楊典忠說，因為文宣沒有發到議員服務處，所以春節前他到區公所各拿約50份文宣資料擺在服務處供民眾領取，沒想到元宵節過後都被索取一空，市府要讓每位市民充分了解花博園區內容與亮點、最便捷的交通旅宿資訊，除了各級民代服務處可以增加文宣品外，市政府line、官方網站、各局處的APP也要配合宣傳，讓台中花博成為注目焦點。