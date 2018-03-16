太平枇杷開賣 林佳龍掛保證

太平區枇杷進入產季，區公所舉辦系列活動促銷，市長林佳龍等人到場站台。（記者黃鐘山攝）

2018-03-16 15:04

〔記者黃鐘山／台中報導〕開春「果子頭」枇杷上市了！太平區枇杷香甜多汁，更受民眾喜愛，市長林佳龍今天為太平枇杷節站台，強調今年甜度足、品質更好，市府不僅要將枇杷銷售出去，也要將花博觀光人潮帶入太平，讓國際看到台中農業的獨特魅力。

太平區公所今天在市府舉辦太平枇杷節記者會，林佳龍、市議員張玉嬿、太平區長陳小菲、太平區農會總幹事余文欽等多人共襄盛舉。林佳龍表示，自己和女兒新年過後最想吃的水果就是枇杷，太平枇杷甜度足，今年品質更好。

林佳龍又說，市府希望將人潮帶進太平，而不是將枇杷帶出去，台中花博將從11月登場到明年4月，明年的枇杷節將配合花博擴大舉辦，讓參觀花博的民眾到太平展開枇杷、荔枝、龍眼、蜂蜜等農特產品之旅，展現台中獨特魅力。

余文欽說，今年的枇杷雖然產期較晚，氣候佳、雨水足，甜度又高，品質非常好，目前市價約每台斤200元到250元之間，歡迎來太平吃枇杷、遊山水；家裡自種枇杷的張玉嬿說，粒粒皆是農友的辛苦結晶，入口即化，超好吃。

陳小菲指出，太平枇杷節17日揭開序幕，25日將於太平運動場舉辦「嗨枇杷趴GO」園遊會及「枇哩杷拉太平山野馬拉松」， 4月1日在太平區新光國小評鑑出品質出眾的太平枇杷，讓民眾品嚐不一樣的枇杷好滋味。