新北公民參與待改善 議員促設立委員會

「台灣公民參與協會」今天公布新北市政府公民參與的調查結果，並促請成立「新北市政府公民參與委員會」。（記者賴筱桐攝）

2018-03-16 15:07

〔記者賴筱桐／新北報導〕「台灣公民參與協會」調查各縣市政府公民參與機制，今天公布新北市調查結果，協會肯定市府推動參與式預算、舉辦青年高峰會論壇等成果，但在文化資產保存會議不夠透明，另部份局處缺乏公民參與業務聯繫窗口。與會的市議員何博文、鍾宏仁等人，促成立「新北市政府公民參與委員會」，對於不足之處，請各局處一週內書面回覆改善方式。

台灣公民參與協會理事長何宗勳指出，新北市在公共政策的4個面向都有達成目標，包括首長的施政綱要提及公民參與、有專責整合公民參與的部門、各局處有公民參與相關業務的承辦人員以及有公民參與相關法規。不過，文化局、教育局、民政局、農業局、客家事務局等單位缺乏公民參與業務的聯繫窗口，有待補強。

此外，何宗勳肯定市府制定「新北市公民投票自治條例」，辦理「I voting」、參與式預算及公民咖啡館，並舉辦青年高峰會公共政策論壇；對於環境開發、土地利用變更、土地徵收、都市更新等議題，舉辦審議會或公聽會進行評估，但在資訊開放部份，市府網站首頁連結到公民參與網頁的設計不夠明顯，文化資產保存會議的會議紀錄與開會通知未上網公告，也沒有網路直播。

何宗勳建議，市府應成立由市長或副市長主持、結合專家與公民團體的「新北市政府公民參與委員會」，市府可以主動發動生活公投，透過「倡議」啟發公民意識，深化公共政策討論品質，並應針對參與式預算、公民咖啡館或I voting的推動成果定期召開檢討會議。

他還建議，網站首頁應設立明顯的「公民參與」專區，環評、文資保存及土地徵收等重要會議，至少應於14天前上網公告，並開放公民旁聽，透過直播公開，並將完整的會議紀錄上網。