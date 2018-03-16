「太陽花」改變台灣 前立委陳婉真提議青年節改為「318」

2018-03-16 15:05

〔記者顏宏駿／彰化報導〕「三一八學運」即將屆滿4年，當年這群學生為反對「黑箱服貿運動」佔領立法院、行政院，引發一連串的抗爭，讓政府退回服貿，這波民主浪潮爭生「外溢效應」，無黨籍的台北市長柯文哲當選，隔年民進黨重回執政，前立委陳婉真認為，青年人扭轉台灣命運，免於受中國共產黨的獨裁統治，國家應把青年節從329改到318，提醒世人，青年永遠是改變國家的力量，政府做不好，甚至施行暴政，有一天也會被拉下台。

陳婉真說，329源自「黃花崗之役」，5、6年級生對這段歷史「倒背如流」，知道當年青年學生為推翻腐敗的滿清政府，拋頭顱、灑熱血，領導民眾抗暴，知道林覺民的「與妻訣別書」，女性代表人物秋瑾，客家人羅福星。問題是，這些跟「台灣無關」，現在的青年學生對他們「無感」，國民黨把大中國史觀強加在台灣學生，變成洗腦。

陳婉真表示，318學運扭轉台灣的命運，它無關政治的意識型態。在它發生前，全世界都認為台灣遲早被中國併吞，中國不必打台灣，用「服貿協定」就把台灣牢牢地鎖住，連民進黨在立法院都無法扭轉，最後國黨立委張慶忠迅速讓服貿過關，引發學生怒吼，展開前仆後繼的佔領立院和政院的抗爭，還招來暴力鎮壓。

他說，學生們利用總統馬英九和立法院長王金平的矛盾，讓議題發酵，也讓國人思考「反服貿」帶來的後遺症，也讓行政院長江宜樺露出粗暴的本質，社會雖然經歷動盪一段時間，但最後雙方各退一步，運動平和落幕，展現台灣民主的高超素質。

陳婉真指出，放眼國際，青年的力量永遠是最純真、素樸，沒有政客的污染，他們的行動單純，「只希望國家好」，所以義無反顧往前衝，這樣的理念和行動足以啟發世人，特別是在中國兩會期間修憲，把國家主席的任期拿掉，為獨裁、寡頭統治鋪路時，台灣更應用「民主」去回應，而這個民主就是「青年人是國家的力量」，拿掉「大中國史觀」回到「台灣主體意識」，往後青年節就是「3月18日，台灣青年反中國經濟併吞起義時」。