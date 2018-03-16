幫台北市民請願 呂秀蓮籲桃園多蓋社會宅

2018-03-16 14:45

［記者魏瑾筠／桃園報導］有意參選台北市長的前副總統呂秀蓮今到桃園市蘆竹區出席「蘆竹二號社會住宅祈福典禮」，她接受媒體聯訪時不諱言表示，要幫台北市民請願，請桃園市長鄭文燦在桃園機場捷運周邊物色好土地發展社會住宅，「在台北上班也能住在桃園，讓桃園人口衝到300萬人」。

呂秀蓮指出，歐盟各國社會住宅比例平均14%、日本6%、新加坡8.7%，稱台灣擁有的社會住宅比平均才0.08%，是遠遠落後，而台北市只有0.71%，更是遠遠不足，盼中央和地方要一起加油。

她指出，社會住宅依房型租金6千、8千元，不到1萬元，不管是全家福、新婚夫妻、單身通通可入住，且社會住宅內所有設備齊全，只要行李箱搬進去即可入住，她認為，與其有「不動產」觀念，不如有「流動產」概念。

她建議，年輕人第一份工作不要找太好，「如果第一份工作就滿意，會一輩子定在那」，所以應該一邊工作一邊找更好機會，而入住社會住宅即便找到更好的工作，也只要東西收拾好就能去別的地方。

呂秀蓮表示，歐美國家之所以社會住宅比例高，是因為當歐美年輕人找到工作，不是先買房子而是先租房子，因為對他們來說，「人生是全世界的，地球是圓的，隨時可移動」，而台灣社會住宅之所以發展慢，全和「有土斯有財」的傳統觀念有關，因為大家都認為要擁有自己的不動產，並舉自己為例，說她從桃園到台北，「幾乎住遍全台北市的房子」，一路流浪，直到買了小套房。

呂秀蓮說，自己是以宏觀的角度，勉勵中央到地方「觀念要改變」，不要一直灌輸年輕人一定要買房子，反而是應好好規劃自己的人生、要有開闊的心胸。

她表示，台北土地趨近飽和，而桃園比台北地大物博，希望鄭文燦、國產署、營建署能在機捷周邊物色好土地，幫台北市民發展社會住宅，「在台北上班也能住在桃園，讓桃園人口衝到300萬人」。