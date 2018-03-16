追思228烏牛欄戰役 自由台灣黨種下「自決建國」、「自由台灣」樹

2018-03-16 13:41

〔記者佟振國／南投報導〕228事件烏牛欄戰役今屆滿71週年，自由台灣黨主席蔡丁貴上午率支持台灣獨立建國民眾，前往南投縣埔里鎮烏牛欄戰役紀念碑舉行追思紀念會，眾人為當年犧牲的二七部隊青年軍獻花、默哀，並種下象徵「自決建國」、「自由台灣」的2棵木棉樹，宣示要建立新而獨立的台灣國，告慰為台灣犧牲奉獻的民主烈士。

228事件發生後，台中民眾組成「二七部隊」與國民黨軍隊對抗，最後退至南投縣埔里鎮，並於3月16日發生激烈的烏牛欄戰役，現今的愛蘭橋頭也特別設置228事件烏牛欄戰役紀念碑，今屆滿71週年，自由台灣黨、公投護台灣聯盟等團體上午於紀念碑前舉行紀念追思活動。

自由台灣黨主席蔡丁貴、烏牛欄戰役見證人牛耳藝術渡假村董事長黃炳松，以及支持台灣獨立建國民眾，共同為當年犧牲的二七部隊青年軍默哀、獻花，並在紀念碑兩側種下二2株又名「英雄樹」的木棉樹，命名為「自決建國」、「自由台灣」，誓言建立新而獨立的台灣國，告慰為台灣犧牲奉獻的民主烈士。

有鑑於日前蔡丁貴召開記者會時遭統派人士強噴生髮劑，一度傳出這場紀念追思會又有統派人士意圖鬧場，埔里分局因此加派警力到場，儀式約2小時和平落幕，倒是過程中有民眾疑因天氣炎熱，當場昏倒，引起一陣騷動，緊急叫救護車送醫治療後無大礙。