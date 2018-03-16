追思228烏牛欄戰役 自由台灣黨種下「自決建國」、「自由台灣」樹

2018-03-16 13:41

〔記者佟振國／南投報導〕228事件烏牛欄戰役今屆滿71週年，自由台灣黨主席蔡丁貴上午率支持台灣獨立建國民眾，前往南投縣埔里鎮烏牛欄戰役紀念碑舉行追思紀念會，眾人為當年犧牲的二七部隊青年軍獻花、默哀，並種下象徵「自決建國」、「自由台灣」的2棵木棉樹，宣示要建立新而獨立的台灣國，告慰為台灣犧牲奉獻的民主烈士。

228事件發生後，台中民眾組成「二七部隊」與國民黨軍隊對抗，最後退至南投縣埔里鎮，並於3月16日發生激烈的烏牛欄戰役，現今的愛蘭橋頭也特別設置228事件烏牛欄戰役紀念碑，今屆滿71週年，自由台灣黨、公投護台灣聯盟等團體上午於紀念碑前舉行紀念追思活動。

自由台灣黨主席蔡丁貴、烏牛欄戰役見證人牛耳藝術渡假村董事長黃炳松，以及支持台灣獨立建國民眾，共同為當年犧牲的二七部隊青年軍默哀、獻花，並在紀念碑兩側種下二2株又名「英雄樹」的木棉樹，命名為「自決建國」、「自由台灣」，誓言建立新而獨立的台灣國，告慰為台灣犧牲奉獻的民主烈士。

有鑑於日前蔡丁貴召開記者會時遭統派人士強噴生髮劑，一度傳出這場紀念追思會又有統派人士意圖鬧場，埔里分局因此加派警力到場，儀式約2小時和平落幕，倒是過程中有民眾疑因天氣炎熱，當場昏倒，引起一陣騷動，緊急叫救護車送醫治療後無大礙。

  • 228事件烏牛欄戰役今屆滿71週年，自由台灣黨等獨派團體今於南投縣埔里鎮烏牛欄戰役紀念碑舉行紀念追思會。（記者佟振國攝）

    228事件烏牛欄戰役今屆滿71週年，自由台灣黨等獨派團體今於南投縣埔里鎮烏牛欄戰役紀念碑舉行紀念追思會。（記者佟振國攝）

  • 自由台灣黨主席蔡丁貴（左2）與眾人為當年犧牲戰死的二七部落青年軍默哀。（記者佟振國攝）

    自由台灣黨主席蔡丁貴（左2）與眾人為當年犧牲戰死的二七部落青年軍默哀。（記者佟振國攝）

  • 蔡丁貴等人烏牛欄戰役紀念碑兩側種下又名「勇士樹」的木棉樹，取名「自決建國」、「自由台灣」。（記者佟振國攝）

    蔡丁貴等人烏牛欄戰役紀念碑兩側種下又名「勇士樹」的木棉樹，取名「自決建國」、「自由台灣」。（記者佟振國攝）

  • 烏牛欄戰役追思紀念會過程中有民眾疑因天氣炎熱而體力不支昏倒送醫。 （記者佟振國攝）

    烏牛欄戰役追思紀念會過程中有民眾疑因天氣炎熱而體力不支昏倒送醫。 （記者佟振國攝）

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