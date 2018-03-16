獨掌撤換吳音寧提案權？ 陳景峻駁農委會

台北市副市長陳景峻（左二）出席觀光傳播局參加春季旅展推廣活動。（記者蔡亞樺攝）

2018-03-16 13:40

〔記者蔡亞樺／台北報導〕延燒多日的北農案，總經理吳音寧去留成為關注焦點，農委會日前聲稱按現行規定，能在董事會提案撤換吳音寧的，只有擔任北農董事長的北市副市長陳景峻，對此，陳景峻今早出席觀光傳播局旅展推廣活動時嚴詞駁斥是「錯誤訊息」，陳強調所有董事都有提案權，總經理去留由董事會決定，包括他擔任董事長也是董事會決定，不是任何一個人去留都是他決定，訊息從哪來他也不知道。

台北農產運銷公司將於3月28日召開董事會，媒體問是否會討論吳音寧的去留？陳景峻說，沒有這個訊息，這由董事會提，他也不知道，但他認為不要再政治化，應思考農民生計未來，生產農作應有報償的配套措施，包括氣候改變、農業種植面積與收穫等都要未雨綢繆，若陷入炒政治對農民過意不去。

有媒體追問吳音寧仍持續神隱是否不負責任？陳景峻語氣有點不耐說，「一直問我覺得有點煩」，但吳音寧應該好好面對說明一下就好，大家一直催也不是辦法。

陳景峻上週自行向市長柯文哲請辭北農董事長，最後被慰留，媒體問是否還是會離開北農？陳景峻表示，他跟市長說因為對農民不捨，希望紛爭平息，中央與地方應該好好溝通，他夾在中間很為難，市長目前不准他辭，但他還是會另外找機會跟市長再提（請辭）。