轟台北社會住宅比例不高 呂秀蓮：我不是在批評柯文哲

2018-03-16 13:06

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕有意參選台北市長的前副總統呂秀蓮今到桃園市蘆竹區出席「蘆竹二號社會住宅祈福典禮」，她致詞時砲火連連，除了直言中央建置社會住宅的比例太低，也批評台北社宅做的不夠好，還揶揄柯P（柯文哲）任職3年內人口流失多，不斷隔空放火。

呂秀蓮致詞開始先表示，要提供全世界先進國家擁有社會住宅的比例供大家參考，藉此「勉勵」中央要再加油；她指出，以全世界先進幾個國家為例，荷蘭34%、英國20%、歐盟各國平均14%、美國較差6.2%、日本6.06%。而香港因地窄人稠有29%，並稱羨慕新加坡社會住宅率也有8.7%。

接著話鋒一轉，她反問中央「台灣社會住宅有多少？」並揶揄「恐怕他們也不好意思講」，酸說，台灣社宅僅有0.08%，與其他各國相比，「我們永遠看漂亮的房子是別人在住」。

她表示，今天到桃園是來「取經」，隨即將砲火朝向台北市，批評「（台北）做的也不夠好，只有0.71%」，還幽幽的說：「我不是批評柯市長（柯文哲）」。

致詞最後，呂秀蓮除祝福桃園市長鄭文燦在年底選舉能高票當選、順利連任，並不忘幫自己拉票，希望大家心有餘力也要幫助她能夠造福台北市；而稍後媒體聯訪，主持人提到桃園市3年內人口增加12萬餘人，呂秀蓮隨即在一旁笑著補腔，「柯P3年流失49000人」，嗆聲意味濃厚。