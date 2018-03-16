不甩鍾小平嗆背離黨核心價值 丁守中：我的對手只有柯文哲

2018-03-16 12:27

〔記者蕭婷方／台北報導〕國民黨台北市長初選今為登記最後一日，國民黨北市議員鍾小平一早登記時嗆前立委丁守中「背離黨的核心價值」，路線傾向民進黨。丁守中稍晚低調赴北市黨部登記時回應，現在全力拚選舉，我的對手只有柯文哲。

鍾小平今批丁守中2012年支持砍軍公教年終慰問金，同婚議題還贊成修民法，並且反對任何形式的核電，與國民黨基本價值基本違背，與民進黨靈魂契合。

鍾並表示，接下來會貼出跟馬英九、侯友宜、朱立倫、郝龍斌合照，「顯示大咖沒人要挺丁守中」，所以我要把民調拉起來，這是關鍵。

丁守中今早受訪時回應，目前先把初選程序走完，全力拚年底選舉、按照既定步驟走，「我的對手只有柯文哲」，其他的黨怎麼安排都尊重。

針對鍾小平批評，丁守中僅答，當初砍年終慰問金是前總統馬英九與時任行政院長陳沖的政策，60多個委員都是這樣投票，不是丁守中這樣而已；當初大家反對國民黨溫和的改革，反造成民進黨砍軍公教月退奉砍更多，希望大家要記取教訓，不要再被分化。

至於核四問題，丁僅答，如果核四能通過安全性能檢查不反對，核能安全最重要。

面對鍾小平批評不想舉辦政策辯論會，丁守中則說，自己過去也都主張要辯論，一切依照黨內安排。

至於未來黨內大老是否力挺？丁說，黨內都挺我，但他們說現在公平初選，就不勞動他們，昨立委盧秀燕也有至競選辦公室加油打氣；丁說，自己民調與北市長柯文哲最接近，且離選舉還有8個月，時間很多，對自己有絕對信心。